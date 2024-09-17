https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ehliyette-yeni-donem-basliyor-bakanlik-aciklama-yapti-uygulamaya-dahil-olmayanlar-ceza-alacak-1088103500.html

Ehliyette yeni dönem başlıyor: Bakanlık açıklama yaptı, uygulamaya dahil olmayanlar ceza alacak

Ehliyette yeni dönem başlıyor: Bakanlık açıklama yaptı, uygulamaya dahil olmayanlar ceza alacak

Sputnik Türkiye

Eski tip ehliyetlerini hala yenilememiş olanlar için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sürenin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T07:14+0300

2024-09-17T07:14+0300

2024-09-17T07:14+0300

ekonomi

ehliyet

yenileme

harç

ceza

içişleri bakanlığı

ödeme

para

ücret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

31 Aralık 2024’e kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayanlar, hem trafik cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Cezalardan etkilenmemek için belirlenen tarihler öncesinde nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerinizi yenilemeniz büyük önem taşıyor.Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.Ehliyet yenilemeyenlere 12 bin TL cezaEski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:Ehliyet yenileme i̇çin gerekli evraklarEhliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yakit-tasarrufu-yaptiran-yeni-yontem-bulundu-dikkat-edilmesi-gereken-5-temel-kural-ne-1088060335.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı