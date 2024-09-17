https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ehliyette-yeni-donem-basliyor-bakanlik-aciklama-yapti-uygulamaya-dahil-olmayanlar-ceza-alacak-1088103500.html
Ehliyette yeni dönem başlıyor: Bakanlık açıklama yaptı, uygulamaya dahil olmayanlar ceza alacak
Ehliyette yeni dönem başlıyor: Bakanlık açıklama yaptı, uygulamaya dahil olmayanlar ceza alacak
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Eski tip ehliyetlerini hala yenilememiş olanlar için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sürenin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T07:14+0300
2024-09-17T07:14+0300
2024-09-17T07:14+0300
ekonomi
ehliyet
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harç
ceza
içişleri bakanlığı
ödeme
para
ücret
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31 Aralık 2024’e kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayanlar, hem trafik cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Cezalardan etkilenmemek için belirlenen tarihler öncesinde nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerinizi yenilemeniz büyük önem taşıyor.Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.Ehliyet yenilemeyenlere 12 bin TL cezaEski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:Ehliyet yenileme i̇çin gerekli evraklarEhliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yakit-tasarrufu-yaptiran-yeni-yontem-bulundu-dikkat-edilmesi-gereken-5-temel-kural-ne-1088060335.html
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ehliyet yenileme, ehliyet yenileme cezası, ehliyet yenileme randevu, ehliyet yenileme için gerekli evraklar, ehliyet yenileme harcı, a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
Ehliyette yeni dönem başlıyor: Bakanlık açıklama yaptı, uygulamaya dahil olmayanlar ceza alacak
Eski tip ehliyetlerini hala yenilememiş olanlar için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sürenin sonuna kadar yenileme işlemi yapılmayan ehliyet sahiplerine ciddi cezalar uygulanacak. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman ve cezası ne kadar olacak?
31 Aralık 2024’e kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayanlar, hem trafik cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Cezalardan etkilenmemek için belirlenen tarihler öncesinde nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerinizi yenilemeniz büyük önem taşıyor.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.
Ehliyet yenilemeyenlere 12 bin TL ceza
Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:
Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL
Ehliyet yenileme i̇çin gerekli evraklar
Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:
Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
2 adet biyometrik fotoğraf
Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)