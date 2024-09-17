Meta’nın Rus medyasını yönelik yasağı: 'ABD’nin mevcut dünya düzeni sürdürmek için yürüttüğü baskı'

Yeni sistem tartışmalarının olduğu, yeniden bir dünya düzeni tanımlamasına ilişkin çok önemli söylemlerin geliştirildiği ve belki de çok kutuplu dünya düzenine doğru kolektif bir bilincin oluşmaya başladığı bu dönemde medyaya hem sosyal medya bağlamında hem de ana akım medya, geleneksel medya bağlamında çok ağır baskıların geldiği ve ABD'nin kurgusal hegemonik düzenini diğer tüm yapılar üzerinde sürdürmeye devam ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu realite özellikle ABD merkezli kurulmuş ve Amerikan sermayesiyle oluşmuş birçok yapının da ABD hegemonyasının devamı mahiyetinde bir hizmet etmeye dair zorlandığı ya da buna zorunlu olduğu gerçeğini doğuruyor. Şüphesiz her şirket merkezinin bulunduğu yerde vergilendirilir ve her şirketin temel sermayesinin dağıldığı nokta şirketin merkezinin bulunduğu noktadır. Bununla beraber küresel anlamda bu denli önemli bir ağa sahip olan bu sosyal medya mecralarının tarafsızlığını tamamen yitirmiş olması ve sahip oldukları kişisel veriler dahil gücü açık bir şekilde ABD'nin var olan dünya düzenindeki üstünlüğünü korumaya yönelik olarak kullanmaya ilişkin gelişimlerinin küresel anlamda bir ses ile karşı duruş ile karşı karşıya kalması bir zorunluluk noktasına evrilmiştir.