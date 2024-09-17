https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/manchester-citynin-29-yasindaki-yildiz-oyuncusundan-futbolu-birakma-sinyali-artik-biktim-1088116199.html
Manchester City’nin 29 yaşındaki yıldız oyuncusundan futbolu bırakma sinyali: 'Artık bıktım'
Manchester City’nin 29 yaşındaki yıldız oyuncusundan futbolu bırakma sinyali: 'Artık bıktım'
Sputnik Türkiye
Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji, yoğun maç temposu nedeniyle FIFA ve UEFA’ya sert eleştirilerde bulundu. 29 yaşındaki yıldız, futbolu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:49+0300
2024-09-17T11:49+0300
2024-09-17T11:49+0300
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spor
manuel akanji
fifa
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uefa
futbol
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Akanji, futbolcuların insan olduğunu vurgulayarak, “FIFA ve UEFA, maç programını sürekli artırıyor. Biz de insanız, sürekli bu tempoda oynamak zorunda değiliz. Bu gidişle 30 yaşında futbolu bırakabilirim. Artık bu yoğun tempodan bıktım” ifadelerini kullandı.Manchester City’nin değişilmez savunmacısıManchester City formasıyla 101 maça çıkan Manuel Akanji, 45 milyon Euro piyasa değerine sahip. City’de savunmanın kilit ismi olan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistle de takımına katkı sağladı. Akanji’nin futbolu bırakma kararı, spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, gelecekteki planları merakla bekleniyor.Yoğun maç takvimi ve artan futbol programları, birçok futbolcuyu zorlamaya devam ederken, Akanji’nin bu açıklamaları FIFA ve UEFA’nın politikalarına yönelik önemli bir eleştiri olarak öne çıkıyor.
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manuel akanji futbolu bırakıyor mu, manuel akanji hangi takımda
manuel akanji futbolu bırakıyor mu, manuel akanji hangi takımda
Manchester City’nin 29 yaşındaki yıldız oyuncusundan futbolu bırakma sinyali: 'Artık bıktım'
Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji, yoğun maç temposu nedeniyle FIFA ve UEFA’ya sert eleştirilerde bulundu. 29 yaşındaki yıldız, futbolu bırakma düşüncesini ilk kez açıkça dile getirerek, gelecek yıl kariyerini noktalayabileceğini söyledi.
Akanji, futbolcuların insan olduğunu vurgulayarak, “FIFA ve UEFA, maç programını sürekli artırıyor. Biz de insanız, sürekli bu tempoda oynamak zorunda değiliz. Bu gidişle 30 yaşında futbolu bırakabilirim. Artık bu yoğun tempodan bıktım” ifadelerini kullandı.
Manchester City’nin değişilmez savunmacısı
Manchester City formasıyla 101 maça çıkan Manuel Akanji, 45 milyon Euro piyasa değerine sahip. City’de savunmanın kilit ismi olan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistle de takımına katkı sağladı. Akanji’nin futbolu bırakma kararı, spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, gelecekteki planları merakla bekleniyor.
Yoğun maç takvimi ve artan futbol programları, birçok futbolcuyu zorlamaya devam ederken, Akanji’nin bu açıklamaları FIFA ve UEFA’nın politikalarına yönelik önemli bir eleştiri olarak öne çıkıyor.