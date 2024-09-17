https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/manchester-citynin-29-yasindaki-yildiz-oyuncusundan-futbolu-birakma-sinyali-artik-biktim-1088116199.html

Manchester City’nin 29 yaşındaki yıldız oyuncusundan futbolu bırakma sinyali: 'Artık bıktım'

Manchester City’nin 29 yaşındaki yıldız oyuncusundan futbolu bırakma sinyali: 'Artık bıktım'

Sputnik Türkiye

Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji, yoğun maç temposu nedeniyle FIFA ve UEFA’ya sert eleştirilerde bulundu. 29 yaşındaki yıldız, futbolu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T11:49+0300

2024-09-17T11:49+0300

2024-09-17T11:49+0300

manchester city

spor

manuel akanji

fifa

fifa

uefa

futbol

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Akanji, futbolcuların insan olduğunu vurgulayarak, “FIFA ve UEFA, maç programını sürekli artırıyor. Biz de insanız, sürekli bu tempoda oynamak zorunda değiliz. Bu gidişle 30 yaşında futbolu bırakabilirim. Artık bu yoğun tempodan bıktım” ifadelerini kullandı.Manchester City’nin değişilmez savunmacısıManchester City formasıyla 101 maça çıkan Manuel Akanji, 45 milyon Euro piyasa değerine sahip. City’de savunmanın kilit ismi olan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistle de takımına katkı sağladı. Akanji’nin futbolu bırakma kararı, spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, gelecekteki planları merakla bekleniyor.Yoğun maç takvimi ve artan futbol programları, birçok futbolcuyu zorlamaya devam ederken, Akanji’nin bu açıklamaları FIFA ve UEFA’nın politikalarına yönelik önemli bir eleştiri olarak öne çıkıyor.

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manuel akanji futbolu bırakıyor mu, manuel akanji hangi takımda