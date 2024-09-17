https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/lukasenko-belarusa-saldiri-ucuncu-dunya-savasinin-baslangici-olur-1088136636.html

Lukaşenko: Belarus’a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur

Lukaşenko: Belarus’a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkeye yapılacak bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına geleceğini belirtti. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T20:03+0300

2024-09-17T20:03+0300

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dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

saldırı

üçüncü dünya savaşı

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Belarus'a yapılacak bir saldırının üçüncü dünya savaşının başlangıcı anlamına geleceğini söyledi.İstihbarat servislerin verdiği bilgiye göre kaçak Belaruslu muhaliflerin ABD’den temsilciler ile görüştüğünü, bu kişilerin ‘ABD’nin Eylül ortasından Kasım başına kadar hem Moskova’dan hem de Kiev’den askeri durum bağlamında önemli bir tırmanış beklediğini söylediklerini vurgulayan Lukaşenko, Belarus’un çatışmanın tırmandığı yer olabileceğinin, ABD’nin bu yönde uğraş verdiğinin altını çizdi.Belarus lideri, “Karşıtlarımızı, rakiplerimizi ve henüz anlamayanları uyarmak istiyorum. Bunu yapmayın. Belarus’a saldırı üçüncü dünya savaşıdır” ifadelerini kullandı.'Belarus bölgede barışın tesisine katkıda bulunmaya hazır'Belarus'un bölgede barışın tesisine katkıda bulunmaya hazır olduğunu, ancak barışçıllığının zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Biz Belaruslular barışçıl, çalışkan bir halkız, savaş istemiyoruz. Komşu devletlerde barışın hüküm süreceği, kan kardeşlerinin, yakın ve uzak dostların uyum ve dostluk içinde yaşayacakları günün geleceğine inanıyoruz. Belarus bu dünyanın inşasına katkıda bulunmaya hazır ve bunun için her şeyi yapıyor" dedi ve şöyle devam etti:

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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, saldırı, üçüncü dünya savaşı