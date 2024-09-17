https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/lukasenko-belarusa-saldiri-ucuncu-dunya-savasinin-baslangici-olur-1088136636.html
Lukaşenko: Belarus’a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur
Lukaşenko: Belarus’a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkeye yapılacak bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına geleceğini belirtti. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T20:03+0300
2024-09-17T20:03+0300
2024-09-17T20:14+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
saldırı
üçüncü dünya savaşı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Belarus'a yapılacak bir saldırının üçüncü dünya savaşının başlangıcı anlamına geleceğini söyledi.İstihbarat servislerin verdiği bilgiye göre kaçak Belaruslu muhaliflerin ABD’den temsilciler ile görüştüğünü, bu kişilerin ‘ABD’nin Eylül ortasından Kasım başına kadar hem Moskova’dan hem de Kiev’den askeri durum bağlamında önemli bir tırmanış beklediğini söylediklerini vurgulayan Lukaşenko, Belarus’un çatışmanın tırmandığı yer olabileceğinin, ABD’nin bu yönde uğraş verdiğinin altını çizdi.Belarus lideri, “Karşıtlarımızı, rakiplerimizi ve henüz anlamayanları uyarmak istiyorum. Bunu yapmayın. Belarus’a saldırı üçüncü dünya savaşıdır” ifadelerini kullandı.'Belarus bölgede barışın tesisine katkıda bulunmaya hazır'Belarus'un bölgede barışın tesisine katkıda bulunmaya hazır olduğunu, ancak barışçıllığının zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Biz Belaruslular barışçıl, çalışkan bir halkız, savaş istemiyoruz. Komşu devletlerde barışın hüküm süreceği, kan kardeşlerinin, yakın ve uzak dostların uyum ve dostluk içinde yaşayacakları günün geleceğine inanıyoruz. Belarus bu dünyanın inşasına katkıda bulunmaya hazır ve bunun için her şeyi yapıyor" dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/lukasenko-ukraynadaki-catisma-belarusun-da-sorunu-1087541757.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, saldırı, üçüncü dünya savaşı
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, saldırı, üçüncü dünya savaşı
Lukaşenko: Belarus’a saldırı Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur
20:03 17.09.2024 (güncellendi: 20:14 17.09.2024)
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkeye yapılacak bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına geleceğini belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Belarus'a yapılacak bir saldırının üçüncü dünya savaşının başlangıcı anlamına geleceğini söyledi.
İstihbarat servislerin verdiği bilgiye göre kaçak Belaruslu muhaliflerin ABD’den temsilciler ile görüştüğünü, bu kişilerin ‘ABD’nin Eylül ortasından Kasım başına kadar hem Moskova’dan hem de Kiev’den askeri durum bağlamında önemli bir tırmanış beklediğini söylediklerini vurgulayan Lukaşenko, Belarus’un çatışmanın tırmandığı yer olabileceğinin, ABD’nin bu yönde uğraş verdiğinin altını çizdi.
Belarus lideri, “Karşıtlarımızı, rakiplerimizi ve henüz anlamayanları uyarmak istiyorum. Bunu yapmayın. Belarus’a saldırı üçüncü dünya savaşıdır” ifadelerini kullandı.
'Belarus bölgede barışın tesisine katkıda bulunmaya hazır'
Belarus'un bölgede barışın tesisine katkıda bulunmaya hazır olduğunu, ancak barışçıllığının zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Biz Belaruslular barışçıl, çalışkan bir halkız, savaş istemiyoruz. Komşu devletlerde barışın hüküm süreceği, kan kardeşlerinin, yakın ve uzak dostların uyum ve dostluk içinde yaşayacakları günün geleceğine inanıyoruz. Belarus bu dünyanın inşasına katkıda bulunmaya hazır ve bunun için her şeyi yapıyor" dedi ve şöyle devam etti:
Daha önce de söylemiştim, Belarus'un barışçıllığı zayıflık olarak görülmemelidir. Bu konuda konuştuğumda blöf yaptığımı veya abarttığımı düşünmeyin. Hayır. Her zamankinden çok yanıt verecek imkanımız var. Bu bakımdan sakin olun.