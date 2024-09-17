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Libya Meclis Başkanı Salih: Mısır-Türkiye yakınlaşması ülkemizdeki krizin çözümüne yardımcı olacak
Libya Meclis Başkanı Salih: Mısır-Türkiye yakınlaşması ülkemizdeki krizin çözümüne yardımcı olacak
Sputnik Türkiye
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın Libya krizinin çözümünde olumlu bir etki yaratacağını ve yabancı güçlerin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:59+0300
2024-09-17T11:02+0300
dünya
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recep tayyip erdoğan
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Sputnik'e verdiği demeçte, Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın Libya’daki kriz üzerindeki etkisini değerlendirdi.Salih, “Mısır ve Türkiye gibi iki büyük güç arasındaki yakınlaşma, bölgedeki istikrar ve barış için son derece önemli ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunacak şekilde onların da çıkarlarına hizmet ediyor” ifadesini kullandı.Ankara ve Kahire arasındaki normalleşmenin “Libya'da savaşı önleyeceğini” kaydeden Salih, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Temsilciler Meclisi’nin, Libya topraklarında yabancı askerin bulunmasına defalarca karşı çıktığını kaydeden Salih, öte yandan Trablus merkezli hükümetin ülkede Türk askerlerinin bulunmasına izin verdiğini anımsatarak, “Bu hükümetin görev süresi doldu, ancak şimdi yasadışı olarak yapılmış anlaşmaları gözden geçirecek, uluslararası alanda tanınan bir hükümete ihtiyacımız var” dedi.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Eylül’de Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunmuştu. İki ülke lideri, görüşme sırasında, bölgesel insani krizleri önlemek için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya varmıştı. Libya’daki durumu da görüşen Erdoğan ve Sisi, krizin cumhurbaşkanlığı seçimleri ve tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden çekilmesi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirmişti.Erdoğan, Şubat ayında, normalleşme süreci kapsamında, 12 yıl aradan sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret etmişti. Sisi ve Erdoğan, görüşme sırasında, iki ülke arasındaki üst düzey stratejik konseyin yeniden çalışmalara başlamasına ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı.Libya'da birbirini tanımayan iki hükümet faaliyet gösteriyor. İlki, Birleşmiş Milletler’in destek verdiği Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri de Temsilciler Meclisi tarafından yetkilendirilen Bingazi merkezli hükümet.
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libya, libya temsilciler meclisi, akile salih, türkiye, mısır, recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, trablus, libya ulusal birlik hükümeti, bingazi
libya, libya temsilciler meclisi, akile salih, türkiye, mısır, recep tayyip erdoğan, abdülfettah es sisi, trablus, libya ulusal birlik hükümeti, bingazi

Libya Meclis Başkanı Salih: Mısır-Türkiye yakınlaşması ülkemizdeki krizin çözümüne yardımcı olacak

10:59 17.09.2024 (güncellendi: 11:02 17.09.2024)
© AAAkile Salih
Akile Salih - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın Libya krizinin çözümünde olumlu bir etki yaratacağını ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini kolaylaştıracağını belirtti.
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Sputnik'e verdiği demeçte, Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın Libya’daki kriz üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Salih, “Mısır ve Türkiye gibi iki büyük güç arasındaki yakınlaşma, bölgedeki istikrar ve barış için son derece önemli ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunacak şekilde onların da çıkarlarına hizmet ediyor” ifadesini kullandı.
Ankara ve Kahire arasındaki normalleşmenin “Libya'da savaşı önleyeceğini” kaydeden Salih, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu yakınlaşma, yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini kolaylaştıracak, uluslararası toplumla birlikte Libyalı tarafların pozisyonlarını birbirine yaklaştırmamıza yardımcı olacak. Böylece krizin çözümüne ulaşabileceğiz.
Temsilciler Meclisi’nin, Libya topraklarında yabancı askerin bulunmasına defalarca karşı çıktığını kaydeden Salih, öte yandan Trablus merkezli hükümetin ülkede Türk askerlerinin bulunmasına izin verdiğini anımsatarak, “Bu hükümetin görev süresi doldu, ancak şimdi yasadışı olarak yapılmış anlaşmaları gözden geçirecek, uluslararası alanda tanınan bir hükümete ihtiyacımız var” dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4 Eylül’de Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunmuştu. İki ülke lideri, görüşme sırasında, bölgesel insani krizleri önlemek için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya varmıştı. Libya’daki durumu da görüşen Erdoğan ve Sisi, krizin cumhurbaşkanlığı seçimleri ve tüm yabancı askeri güçlerin ülkeden çekilmesi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirmişti.
Erdoğan, Şubat ayında, normalleşme süreci kapsamında, 12 yıl aradan sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret etmişti. Sisi ve Erdoğan, görüşme sırasında, iki ülke arasındaki üst düzey stratejik konseyin yeniden çalışmalara başlamasına ilişkin bir deklarasyon imzalamıştı.
Libya'da birbirini tanımayan iki hükümet faaliyet gösteriyor. İlki, Birleşmiş Milletler’in destek verdiği Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri de Temsilciler Meclisi tarafından yetkilendirilen Bingazi merkezli hükümet.
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