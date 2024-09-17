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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kremlinden-orduda-asker-sayisinin-yukseltilmesine-iliskin-aciklama-mevcut-tehditlerden-1088120169.html
Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor
Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirterek, Rusya’nın batı sınırlarında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T13:06+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordusunda asker sayısının 1.5 milyon kişiye yükseltilmesi ile ilgili gerekçeleri açıkladı. Artışın Rusya’ya yönelik tehditlerin çokluğundan kaynaklandığını söyleyen Peskov, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.Peskov, “Bunun nedeni, sınırlarımızın etrafında ülkemize yönelik tehditlerin çokluğudur. Batı sınırlarımızdaki son derece düşmanca ortam ve doğu sınırlarımızdaki istikrarsızlık nedeniyle uygun önlemlerin alınması gerekmekte” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/peskov-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldiri-izni-coktan-verilmis-olabilir-1087902799.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, artış, karar, basın toplantısı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, artış, karar, basın toplantısı

Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor

13:06 17.09.2024 (güncellendi: 13:15 17.09.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirterek, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordusunda asker sayısının 1.5 milyon kişiye yükseltilmesi ile ilgili gerekçeleri açıkladı. Artışın Rusya’ya yönelik tehditlerin çokluğundan kaynaklandığını söyleyen Peskov, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.
Peskov, “Bunun nedeni, sınırlarımızın etrafında ülkemize yönelik tehditlerin çokluğudur. Batı sınırlarımızdaki son derece düşmanca ortam ve doğu sınırlarımızdaki istikrarsızlık nedeniyle uygun önlemlerin alınması gerekmekte” diye konuştu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir
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