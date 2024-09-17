https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kremlinden-orduda-asker-sayisinin-yukseltilmesine-iliskin-aciklama-mevcut-tehditlerden-1088120169.html

Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor

Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirterek, Rusya’nın batı sınırlarında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T13:06+0300

2024-09-17T13:06+0300

2024-09-17T13:15+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

artış

karar

basın toplantısı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordusunda asker sayısının 1.5 milyon kişiye yükseltilmesi ile ilgili gerekçeleri açıkladı. Artışın Rusya’ya yönelik tehditlerin çokluğundan kaynaklandığını söyleyen Peskov, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.Peskov, “Bunun nedeni, sınırlarımızın etrafında ülkemize yönelik tehditlerin çokluğudur. Batı sınırlarımızdaki son derece düşmanca ortam ve doğu sınırlarımızdaki istikrarsızlık nedeniyle uygun önlemlerin alınması gerekmekte” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/peskov-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldiri-izni-coktan-verilmis-olabilir-1087902799.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, artış, karar, basın toplantısı