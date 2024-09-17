https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kremlinden-orduda-asker-sayisinin-yukseltilmesine-iliskin-aciklama-mevcut-tehditlerden-1088120169.html
Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor
Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirterek, Rusya’nın batı sınırlarında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T13:06+0300
2024-09-17T13:06+0300
2024-09-17T13:15+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
artış
karar
basın toplantısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414490_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ec9e817b335fb1c1c5ab105526641dc.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordusunda asker sayısının 1.5 milyon kişiye yükseltilmesi ile ilgili gerekçeleri açıkladı. Artışın Rusya’ya yönelik tehditlerin çokluğundan kaynaklandığını söyleyen Peskov, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.Peskov, “Bunun nedeni, sınırlarımızın etrafında ülkemize yönelik tehditlerin çokluğudur. Batı sınırlarımızdaki son derece düşmanca ortam ve doğu sınırlarımızdaki istikrarsızlık nedeniyle uygun önlemlerin alınması gerekmekte” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/peskov-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldiri-izni-coktan-verilmis-olabilir-1087902799.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414490_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_52992bda030b9ef0bb184df822441812.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, artış, karar, basın toplantısı
rusya, kremlin, dmitriy peskov, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, artış, karar, basın toplantısı
Kremlin’den orduda asker sayısının yükseltilmesine ilişkin açıklama: Mevcut tehditlerden kaynakalınıyor
13:06 17.09.2024 (güncellendi: 13:15 17.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ordusunda asker sayısının yükseltilmesinin mevcut tehditlerin sayısından kaynaklandığını belirterek, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında Rus ordusunda asker sayısının 1.5 milyon kişiye yükseltilmesi ile ilgili gerekçeleri açıkladı. Artışın Rusya’ya yönelik tehditlerin çokluğundan kaynaklandığını söyleyen Peskov, Rusya’nın batı sınırlarında düşmanca, doğu sınırlarında ise istikrarsız bir ortam olduğuna dikkat çekti.
Peskov, “Bunun nedeni, sınırlarımızın etrafında ülkemize yönelik tehditlerin çokluğudur. Batı sınırlarımızdaki son derece düşmanca ortam ve doğu sınırlarımızdaki istikrarsızlık nedeniyle uygun önlemlerin alınması gerekmekte” diye konuştu.