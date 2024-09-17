https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kimyasal-riskli-urunleri-hakkinda-konusan-eyup-sabri-tuncer-kendi-acikladi-hangilerinde-yasakli-1088118054.html

Kimyasal riskli ürünleri hakkında konuşan Eyüp Sabri Tuncer kendi açıkladı: Hangilerinde yasaklı madde var?

Kimyasal riskli ürünleri hakkında konuşan Eyüp Sabri Tuncer kendi açıkladı: Hangilerinde yasaklı madde var?

Sputnik Türkiye

Eyüp Sabri Tuncer, bazı ürünlerinin 'kimyasal risk' nedeniyle Avrupa’da satıştan kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket, Avrupa Birliği’nde ürünlerine... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T12:44+0300

2024-09-17T12:44+0300

2024-09-17T12:44+0300

eyüp sabri tuncer

ekonomi

sağlık

kolonya

risk

yüksek risk

hamile

hamile kadın

fetüs

cilt

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Eyüp Sabri Tuncer, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Karar, Mart 2022'den önceki ürünlere dayanıyor. Bu ürünler distribütör firmanın deposunda unutulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler. Mevcut vitrindeki ürünlerimizle ilgili ise Avrupa Birliği’nde herhangi bir yasak ya da toplatma kararı bulunmamaktadır" dedi.'Bu madde bizde artık kullanılan bir madde değil'Eyüp Sabri Tuncer, 74 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bu ülkelerle herhangi bir sorun yaşamadıklarını vurguladı. Tartışma konusu olan maddenin yalnızca Avrupa Birliği'nde yasaklandığını, diğer ülkelerde ise böyle bir yasak bulunmadığını ifade etti. Tuncer, "Biz Türkiye’ye döviz getiriyoruz ve bu süreçte hiçbir problem yaşamıyoruz. Kaldı ki bu madde bizde artık kullanılan bir madde de değil" dedi.'Amazon’un duyurusu yanlış'Şirket, Amazon’un geri çağırma duyurusunun tüm ürünleri kapsıyormuş gibi yanlış bir algı yarattığını belirtti. Tuncer, "Amazon’un bu açıklaması yanlıştı. Buna rağmen platformda ürünlerimizin satışına devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

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