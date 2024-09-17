https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kayseride-kece-fabrikasinda-yangin-10-bin-metrekarelik-alanda-etkili-oldu-fabrikanin-catisi-coktu-1088119241.html

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın: 10 bin metrekarelik alanda etkili oldu, fabrikanın çatısı çöktü

Kayseri'de keçe fabrikasında yangın: 10 bin metrekarelik alanda etkili oldu, fabrikanın çatısı çöktü

Sputnik Türkiye

Kayseri'de 15 bin metrekare alanda kurulu keçe fabrikasında çıkan yangın sürüyor. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T12:58+0300

2024-09-17T12:58+0300

2024-09-17T13:08+0300

türkiye

kayseri

yangın

yangın söndürme

fabrika yangını

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Çatısı tamamen çöktüToplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oluyor. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personelle müdahale ediliyor. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşınıyor.Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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kayseri, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını