https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/kayseride-kece-fabrikasinda-yangin-10-bin-metrekarelik-alanda-etkili-oldu-fabrikanin-catisi-coktu-1088119241.html
Kayseri'de keçe fabrikasında yangın: 10 bin metrekarelik alanda etkili oldu, fabrikanın çatısı çöktü
Kayseri'de keçe fabrikasında yangın: 10 bin metrekarelik alanda etkili oldu, fabrikanın çatısı çöktü
Sputnik Türkiye
Kayseri'de 15 bin metrekare alanda kurulu keçe fabrikasında çıkan yangın sürüyor. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T12:58+0300
2024-09-17T12:58+0300
2024-09-17T13:08+0300
türkiye
kayseri
yangın
yangın söndürme
fabrika yangını
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Çatısı tamamen çöktüToplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oluyor. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personelle müdahale ediliyor. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşınıyor.Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-makarna-fabrikasinin-patlama-ani-ortaya-cikti-1088047637.html
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kayseri, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını
kayseri, yangın, yangın söndürme, fabrika yangını
Kayseri'de keçe fabrikasında yangın: 10 bin metrekarelik alanda etkili oldu, fabrikanın çatısı çöktü
12:58 17.09.2024 (güncellendi: 13:08 17.09.2024)
Kayseri'de 15 bin metrekare alanda kurulu keçe fabrikasında çıkan yangın sürüyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Toplam 15 bin metrekare alana kurulu fabrikanın yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alanında yangın etkili oluyor. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısı tamamen çöktü.
Alevlere Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyelerinden toplam 25 araç ve 97 personelle müdahale ediliyor. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve emniyetin toplumsal müdahale aracının da müdahale ettiği yangında, yanan malzeme iş makineleri yardımıyla taşınıyor.
Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.