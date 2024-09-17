https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/90-yasindaki-uc-kadin-yasam-sirlarini-acikladi-tarhana-corbasi-1088100015.html

90 yaşındaki üç kadın yaşam sırlarını açıkladı: Tarhana çorbası

90 yaşındaki üç kadın yaşam sırlarını açıkladı: Tarhana çorbası

Sputnik Türkiye

Manisa'da hepsi 90 yaşında olan 3 kadın uzun yaşamlarının sırrının tarhana çorbası olduğunu söyledi. Yaşlarına rağmen zinde bir hayat süren 3 kadın her yıl... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-17T02:51+0300

yaşam

tarhana

probiyotik

manisa

manisa valiliği

kadın

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Pakize Tosun, Ümmü Kılıç ve Ümmü Ergin uzun ve sağlıklı hayatın sırlarını paylaştı.Kış hazırlıkları kapsamında geleneksel yöntemlerle yaptıkları tarhananın hem sağlıklı hem de faydalı bir gıda olduğunu belirten üç kadın, bu gıdanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve içerdiği yüksek besin değerleriyle vücudu hastalıklara karşı koruduğunu ifade etti.Tarhana yapımını bir ritüel haline getiren üç komşu, bu gıdayı çocukluklarından beri tükettiklerini söyledi.'Sohbet etmemiz ve iş yapmamız da bizi zinde tutuyor'Tarhananın yanı sıra doğal beslenmenin de önemine değinen Ümmü Kılıç, "Eskiden beri doğal gıdalarla besleniyoruz. Evde yaptığımız her şey sağlıklı ve katkısız. Bunun yanında komşularımızla sürekli birlikte olmamız, sohbet etmemiz ve iş yapmamız da bizi zinde tutuyor" dedi.Ümmü Ergin ise, "Her sabah birlikte çalışıyor, birlikte yiyoruz. Bu da bizi hem bedenen hem de ruhen dinç tutuyor" diye ekledi.Tarhana neden faydalı?Tarhana; protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağı olarak biliniyor. Fermente edilerek yapılan tarhana, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyici etkisiyle ön plana çıkıyor.Beslenme uzmanları, tarhananın içerdiği probiyotiklerle sindirimi düzenlediğini, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğiyle vücut direncini artırdığını belirtiyor.

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tarhana, probiyotik, manisa, manisa valiliği, kadın