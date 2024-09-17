İsrail'in Eurovision 2024 temsilcisi Eden Golan askere gidiyor: 2 yıl boyunca askerlik yapacak

Eurovision yarışması için askerliğimi bir yıl erteledim. Ülkenize hizmet etmenin hayati önem taşıdığına inanıyorum, özellikle de bugünün gerçekliğinde.

Bir şarkıcı olarak hizmet etmeyi, üslerdeki askerler için sahne almayı, bizi koruyanları ziyaret etmeyi ve onlara biraz neşe getirmeyi gerçekten umuyorum - bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor ve beni heyecanlandırıyor.

Şüphesiz uyum sağlamak kolay olmayacak ama tanınmış biri olduğum için bana özel duş ayarlanacak sanırım. Geri kalanına gelince, umarım diğerleri de benim onlardan bir farkım olmadığını anlar ve beraber eğlenir, kaynaşırız.