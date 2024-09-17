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İsrail'in Eurovision 2024 temsilcisi Eden Golan askere gidiyor: 2 yıl boyunca askerlik yapacak
İsrail'in Eurovision 2024 temsilcisi Eden Golan askere gidiyor: 2 yıl boyunca askerlik yapacak
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken Eurovision yarışmasında İsrail temsilcisi olarak katılan Eden Golan, İsrail'de kadınlar için zorunlu olan 2... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T14:32+0300
2024-09-17T14:32+0300
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Eurovision 2024'de tüm boykot çağrıları ve protestolara rağmen İsrail'i temsil eden Eden Golan, İsrail'de iki yıllık zorunlu askerlik görevini yapmak için orduya katılıyor. 19 Eylül'de askerlik hizmeti başlayacak Golan, yakın zamanda İsrail medyasına da röportaj verdi. Evlenmek istediği adamdan ordudaki görevine kadar konuşan Golan, Ynet News'e verdiği röportajda 'pembe saçları ve uzun tırnakları' ile askerliğe nasıl hazırlandığı anlattı. 'Bu tırnaklarla bulaşık da yıkarım, silah da kullanırım'Askerlik görevi hakkında "Ülkeme hizmet etmenin hayati önem taşıdığını düşünüyorum" diyen Golan, şunları söyledi: İsrail'de kadınlar 2, erkekler ise 3 yıl boyunca askerlik hizmetinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filistin-israilin-eygiyi-oldurmesine-iliskin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulunacak-1088031251.html
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israil, israil-filistin, eden golan, eurovision, eurovision şarkı yarışması
israil, israil-filistin, eden golan, eurovision, eurovision şarkı yarışması

İsrail'in Eurovision 2024 temsilcisi Eden Golan askere gidiyor: 2 yıl boyunca askerlik yapacak

14:32 17.09.2024
© AP Photo / Martin MeissnerEden Golan
Eden Golan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Martin Meissner
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İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken Eurovision yarışmasında İsrail temsilcisi olarak katılan Eden Golan, İsrail'de kadınlar için zorunlu olan 2 yıllık askerlik görevini yapmaya gidiyor.
Eurovision 2024'de tüm boykot çağrıları ve protestolara rağmen İsrail'i temsil eden Eden Golan, İsrail'de iki yıllık zorunlu askerlik görevini yapmak için orduya katılıyor. 19 Eylül'de askerlik hizmeti başlayacak Golan, yakın zamanda İsrail medyasına da röportaj verdi.
Evlenmek istediği adamdan ordudaki görevine kadar konuşan Golan, Ynet News'e verdiği röportajda 'pembe saçları ve uzun tırnakları' ile askerliğe nasıl hazırlandığı anlattı.

'Bu tırnaklarla bulaşık da yıkarım, silah da kullanırım'

Askerlik görevi hakkında "Ülkeme hizmet etmenin hayati önem taşıdığını düşünüyorum" diyen Golan, şunları söyledi:

Eurovision yarışması için askerliğimi bir yıl erteledim. Ülkenize hizmet etmenin hayati önem taşıdığına inanıyorum, özellikle de bugünün gerçekliğinde.

Bir şarkıcı olarak hizmet etmeyi, üslerdeki askerler için sahne almayı, bizi koruyanları ziyaret etmeyi ve onlara biraz neşe getirmeyi gerçekten umuyorum - bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor ve beni heyecanlandırıyor.

Şüphesiz uyum sağlamak kolay olmayacak ama tanınmış biri olduğum için bana özel duş ayarlanacak sanırım. Geri kalanına gelince, umarım diğerleri de benim onlardan bir farkım olmadığını anlar ve beraber eğlenir, kaynaşırız.

İsrail'de kadınlar 2, erkekler ise 3 yıl boyunca askerlik hizmetinde bulunuyor.
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