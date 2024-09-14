https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filistin-israilin-eygiyi-oldurmesine-iliskin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulunacak-1088031251.html
Filistin, İsrail'in Eygi'yi öldürmesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacak
Filistin, İsrail'in Eygi'yi öldürmesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacak
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin Uluslararası Ceza... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T23:26+0300
2024-09-14T23:26+0300
2024-09-14T23:26+0300
israil- filistin çatışması
filistin
mahmud abbas
filistin lideri mahmud abbas
ayşenur ezgi eygi
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088023646_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_674cb06820fe332130cd8856bb153cb1.jpg
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.Eygi'yi kaybetmekten ötürü üzgün, gaspçı İsrail'e de öfkeli olduklarını ifade eden Abbas, adil bir soruşturma için ABD ve Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aynı zamanda UCM'ye sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını kaydetti.Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birlikteliğinin simgesi olarak kalacağını kaydeden Abbas, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye yönelik değerli fedakarlıklarından ötürü Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088023646_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_afd9024dcfcbd98f9be112ad0c9d0e5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filistin, mahmud abbas, filistin lideri mahmud abbas, ayşenur ezgi eygi , ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil
filistin, mahmud abbas, filistin lideri mahmud abbas, ayşenur ezgi eygi , ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil
Filistin, İsrail'in Eygi'yi öldürmesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Eygi'yi kaybetmekten ötürü üzgün, gaspçı İsrail'e de öfkeli olduklarını ifade eden Abbas, adil bir soruşturma için ABD ve Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aynı zamanda UCM'ye sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını kaydetti.
Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birlikteliğinin simgesi olarak kalacağını kaydeden Abbas, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye yönelik değerli fedakarlıklarından ötürü Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.