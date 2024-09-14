https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/filistin-israilin-eygiyi-oldurmesine-iliskin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayette-bulunacak-1088031251.html

Filistin, İsrail'in Eygi'yi öldürmesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacak

Filistin, İsrail'in Eygi'yi öldürmesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunacak

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin Uluslararası Ceza... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T23:26+0300

2024-09-14T23:26+0300

2024-09-14T23:26+0300

israil- filistin çatışması

filistin

mahmud abbas

filistin lideri mahmud abbas

ayşenur ezgi eygi

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

israil

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.Eygi'yi kaybetmekten ötürü üzgün, gaspçı İsrail'e de öfkeli olduklarını ifade eden Abbas, adil bir soruşturma için ABD ve Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aynı zamanda UCM'ye sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını kaydetti.Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birlikteliğinin simgesi olarak kalacağını kaydeden Abbas, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye yönelik değerli fedakarlıklarından ötürü Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html

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