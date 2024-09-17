Naci Görür'den Tunceli depremiyle ilgili açıklama: 'Bu yörede deprem bekliyoruz'

Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem belliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle