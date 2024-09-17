https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/naci-gorurden-tunceli-depremiyle-ilgili-aciklama-bu-yorede-deprem-bekliyoruz-1088098508.html
Naci Görür'den Tunceli depremiyle ilgili açıklama: 'Bu yörede deprem bekliyoruz'
Naci Görür'den Tunceli depremiyle ilgili açıklama: 'Bu yörede deprem bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli Pülümür'de 4.1 büyüklüğünde yaşanan deprem hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Depremin Pülümür'de beklendiğini... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T00:21+0300
2024-09-17T00:21+0300
2024-09-17T00:22+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
tunceli
pülümür
sarsıntı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde depremin saat 16.44'te olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.Tunceli Pülümür'de meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Depremin Pülümür'de beklendiğini belirterek bölge halkını uyardı.Naci Görür X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/afad-duyurdu-tunceli-de-hissedilen-deprem---1088083900.html
türkiye
tunceli
pülümür
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tunceli deprem, pülümür deprem, naci görür deprem, afad deprem, kandilli deprem
tunceli deprem, pülümür deprem, naci görür deprem, afad deprem, kandilli deprem
Naci Görür'den Tunceli depremiyle ilgili açıklama: 'Bu yörede deprem bekliyoruz'
00:21 17.09.2024 (güncellendi: 00:22 17.09.2024)
Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli Pülümür'de 4.1 büyüklüğünde yaşanan deprem hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Depremin Pülümür'de beklendiğini belirten Görür, endişelendiklerini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde depremin saat 16.44'te olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Tunceli Pülümür'de meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Depremin Pülümür'de beklendiğini belirterek bölge halkını uyardı.
Naci Görür X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Tunceli, Pülümür/Boğazakaraderbent yöresinde sığ ve 4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen 7 Su Fay zonuna paralel bir fay üzerinde oldu. Küçük de olsa 7 su fayı üzerindeki stres alanını az çok etkilemiş olabilir. Bu yörede deprem belliyoruz, onun için endişelendik. Sevgiyle