https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/icardiden-fenerbahce-surprizi-okan-buruku-arayip-sordu-1088113243.html
Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?
Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için talepte bulunduğu iddia edildi. İstanbul'a dönmeye... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:02+0300
2024-09-17T11:02+0300
2024-09-17T11:03+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
mauro icardi
okan buruk
derbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_0:160:3059:1881_1920x0_80_0_0_2d79bf3569dc68cab76fe8cd2f5c2de9.jpg
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor.Arjantinli yıldızın Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim. Fenerbahçe maçına çıkayım." dediği iddia edildi.Okan Buruk'tan tedavi mesajıBuruk'un ise Icardi'ye "Sen tam iyileşmeden sahaya süremeyiz. Gel, kontrolden geçirelim sonra karar verelim." dediği öne sürüldü.Icardi'nin derbi kadroda olması beklenirken Buruk'un ilk 11'de Victor Osimhen'e şans vereceği düşünülüyor.Icardi bu sezon Galatasaray formasını 6 maçta giydi.31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fenerbahce-galatasaray-derbisi-ne-zaman-1088058693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_170:0:2890:2040_1920x0_80_0_0_500c2c377992dffa3de33689ccea4116.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fb-gs derbisi, icardi derbide oyanacayak mı, icardi derbide oynayacak mı
fb-gs derbisi, icardi derbide oyanacayak mı, icardi derbide oynayacak mı
Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?
11:02 17.09.2024 (güncellendi: 11:03 17.09.2024)
Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için talepte bulunduğu iddia edildi. İstanbul'a dönmeye hazırlanan ve derbide forma giymek isteyen Icardi için karar, yapılacak kontrollerden sonra verilecek.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.
Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor.
Arjantinli yıldızın Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim. Fenerbahçe maçına çıkayım." dediği iddia edildi.
Okan Buruk'tan tedavi mesajı
Buruk'un ise Icardi'ye "Sen tam iyileşmeden sahaya süremeyiz. Gel, kontrolden geçirelim sonra karar verelim." dediği öne sürüldü.
Icardi'nin derbi kadroda olması beklenirken Buruk'un ilk 11'de Victor Osimhen'e şans vereceği düşünülüyor.
Icardi bu sezon Galatasaray formasını 6 maçta giydi.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.