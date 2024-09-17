https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/icardiden-fenerbahce-surprizi-okan-buruku-arayip-sordu-1088113243.html

Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?

Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?

Sputnik Türkiye

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için talepte bulunduğu iddia edildi. İstanbul'a dönmeye... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T11:02+0300

2024-09-17T11:02+0300

2024-09-17T11:03+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

mauro icardi

okan buruk

derbi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_0:160:3059:1881_1920x0_80_0_0_2d79bf3569dc68cab76fe8cd2f5c2de9.jpg

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor.Arjantinli yıldızın Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim. Fenerbahçe maçına çıkayım." dediği iddia edildi.Okan Buruk'tan tedavi mesajıBuruk'un ise Icardi'ye "Sen tam iyileşmeden sahaya süremeyiz. Gel, kontrolden geçirelim sonra karar verelim." dediği öne sürüldü.Icardi'nin derbi kadroda olması beklenirken Buruk'un ilk 11'de Victor Osimhen'e şans vereceği düşünülüyor.Icardi bu sezon Galatasaray formasını 6 maçta giydi.31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fenerbahce-galatasaray-derbisi-ne-zaman-1088058693.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fb-gs derbisi, icardi derbide oyanacayak mı, icardi derbide oynayacak mı