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Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?
Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için talepte bulunduğu iddia edildi. İstanbul'a dönmeye... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:02+0300
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor.Arjantinli yıldızın Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim. Fenerbahçe maçına çıkayım." dediği iddia edildi.Okan Buruk'tan tedavi mesajıBuruk'un ise Icardi'ye "Sen tam iyileşmeden sahaya süremeyiz. Gel, kontrolden geçirelim sonra karar verelim." dediği öne sürüldü.Icardi'nin derbi kadroda olması beklenirken Buruk'un ilk 11'de Victor Osimhen'e şans vereceği düşünülüyor.Icardi bu sezon Galatasaray formasını 6 maçta giydi.31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.
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fb-gs derbisi, icardi derbide oyanacayak mı, icardi derbide oynayacak mı
fb-gs derbisi, icardi derbide oyanacayak mı, icardi derbide oynayacak mı

Icardi'den Okan Buruk'a Fenerbahçe telefonu: Derbide oynayacak mı?

11:02 17.09.2024 (güncellendi: 11:03 17.09.2024)
© AA / Lukas KabonGalatasaray- Prag maçı
Galatasaray- Prag maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Lukas Kabon
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Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi'nin Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için talepte bulunduğu iddia edildi. İstanbul'a dönmeye hazırlanan ve derbide forma giymek isteyen Icardi için karar, yapılacak kontrollerden sonra verilecek.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Sözcü'de yer alan habere göre, tedavisi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlamak istiyor.
Arjantinli yıldızın Okan Buruk'u arayarak, "Özel uçakla geleyim. Fenerbahçe maçına çıkayım." dediği iddia edildi.

Okan Buruk'tan tedavi mesajı

Buruk'un ise Icardi'ye "Sen tam iyileşmeden sahaya süremeyiz. Gel, kontrolden geçirelim sonra karar verelim." dediği öne sürüldü.
Icardi'nin derbi kadroda olması beklenirken Buruk'un ilk 11'de Victor Osimhen'e şans vereceği düşünülüyor.
Icardi bu sezon Galatasaray formasını 6 maçta giydi.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.
gs fb derbi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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