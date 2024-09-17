https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ibb-israili-boykot-afisi-asan-esnafa-ceza-kesti-iddiasi-kabahati-neymis-boykot-afisi-asmak-1088137834.html

İBB İsrail'i boykot afişi asan esnafa ceza kesti iddiası: 'Kabahati neymiş, boykot afişi asmak'

İBB İsrail'i boykot afişi asan esnafa ceza kesti iddiası: 'Kabahati neymiş, boykot afişi asmak'

Sputnik Türkiye

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te bir esnafa İBB zabıta ekiplerinin İsrail'i boykot afişi astığı gerekçesiyle ceza kestiğini söyleyerek... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T21:40+0300

2024-09-17T21:40+0300

2024-09-17T21:40+0300

türkiye

israil'i boykot

boykot

afiş

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, sosyal medyadan Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa İBB zabıta ekiplerinin "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kestiğini paylaştı.Türkyılmaz paylaşımında, "Pendik'imizin güzel ve yürekli esnaflarından birine İBB zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilmiş. Kabahati neymiş? Boykot afişi asmak… İBB'nin tüm tesislerinde boykot ürünleri satılıyor, kendilerine yakışanı yapmışlar" ifadesini kullandı.

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