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Hibrit çalışma sistemi sonlandırılıyor: 1.5 milyondan fazla çalışanın ofise gelmesi zorunlu oldu
Hibrit çalışma sistemi sonlandırılıyor: 1.5 milyondan fazla çalışanın ofise gelmesi zorunlu oldu
Sputnik Türkiye
Çalışanlarının Ocak 2025 itibariyle beş gün ofiste çalışmalarını isteyen Amazon CEO'su Andy Larry, pandemiden bu yana hibrit çalışma sisteminin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:10+0300
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dünya
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Covid-19 başlangıcından beri hibrit çalışma sistemi politikasını uygulayan Amazon, artık çalışanlarından haftada beş gün ofise dönmelerini istiyor.Amazon'un CEO'su Andy Jassy, çalışanlara yaptığı duyuruda, değişikliğin Ocak ayından itibaren yürürlüğe gireceğini ve herkesi ofiste görmek istediğini bildirdi. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, firmanın esnek çalışma ve çok fazla bürokratik katman nedeniyle 'kurumsal kültürünün zayıfladığı yönündeki endişelerini dile getirdi.Çalışanların yeni fikir üretmede, ekip çalışmalarıyla işbirliği yapmalarında ve birbirleriyle iletişimin güçlenmesinde, ofis çalışmalarının yardımcı olacağı düşünülüyor.Covid-19 öncesi, çalışanların haftada iki gün evden çalışmalarına izin verilirken, pandemiyle birlikte hibrit çalışma sistemine geçilmişti. CEO Jassy'nin uzaktan çalışmaya şüpheyle yaklaşan biri olduğu bildiriliyor. Firma içerisinde 'gerginliğe yol açtı' iddiasıÇalışanları ofise geri döndürme çabaları, dünya çapında tam ve yarı zamanlı olarak çalışan 1.5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden firma içinde gerginliğe yol açtığı iddia ediliyor.Seattle'da bulunan genel merkez çalışanları, şirketin pandemi döneminde verilen uzaktan çalışma ödeneğini kısmasının ardından geçen yıl protesto başlatmıştı. Firmanın daha sonra protestoyu düzenleyen kişiyi kovduğu ve bunun 'haksız misilleme' iddialarına yol açtığı söylenmişti.Amazon, 2023'te üç gün ofisten çalışma sistemine geçileceğini açıklamasının ardından bu karar şirket çalışanlarınca protesto edilmiş, evden çalışmaya devam edilmesi talep edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/is-ortaminda-yapisal-duzenleme-hazirligi-sirket-sicili-islemlerinde-dijital-uygulama-olacak-1087796046.html
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amazon, abd, hibrit, esnek çalışma, ofis, seattle, andy jassy, ceo
amazon, abd, hibrit, esnek çalışma, ofis, seattle, andy jassy, ceo

Hibrit çalışma sistemi sonlandırılıyor: 1.5 milyondan fazla çalışanın ofise gelmesi zorunlu oldu

11:10 17.09.2024
© AP Photo / Damian DovarganesAmazon
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Damian Dovarganes
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Çalışanlarının Ocak 2025 itibariyle beş gün ofiste çalışmalarını isteyen Amazon CEO'su Andy Larry, pandemiden bu yana hibrit çalışma sisteminin sonlandırılacağını açıkladı. Tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak çalışan 1.5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden firmanın yeni kararı, çalışanlar arasında 'gerginliğe' yol açabileceği iddia ediliyor.
Covid-19 başlangıcından beri hibrit çalışma sistemi politikasını uygulayan Amazon, artık çalışanlarından haftada beş gün ofise dönmelerini istiyor.
Amazon'un CEO'su Andy Jassy, çalışanlara yaptığı duyuruda, değişikliğin Ocak ayından itibaren yürürlüğe gireceğini ve herkesi ofiste görmek istediğini bildirdi. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, firmanın esnek çalışma ve çok fazla bürokratik katman nedeniyle 'kurumsal kültürünün zayıfladığı yönündeki endişelerini dile getirdi.
Çalışanların yeni fikir üretmede, ekip çalışmalarıyla işbirliği yapmalarında ve birbirleriyle iletişimin güçlenmesinde, ofis çalışmalarının yardımcı olacağı düşünülüyor.
Covid-19 öncesi, çalışanların haftada iki gün evden çalışmalarına izin verilirken, pandemiyle birlikte hibrit çalışma sistemine geçilmişti. CEO Jassy'nin uzaktan çalışmaya şüpheyle yaklaşan biri olduğu bildiriliyor.

Firma içerisinde 'gerginliğe yol açtı' iddiası

Çalışanları ofise geri döndürme çabaları, dünya çapında tam ve yarı zamanlı olarak çalışan 1.5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden firma içinde gerginliğe yol açtığı iddia ediliyor.
Seattle'da bulunan genel merkez çalışanları, şirketin pandemi döneminde verilen uzaktan çalışma ödeneğini kısmasının ardından geçen yıl protesto başlatmıştı. Firmanın daha sonra protestoyu düzenleyen kişiyi kovduğu ve bunun 'haksız misilleme' iddialarına yol açtığı söylenmişti.
Amazon, 2023'te üç gün ofisten çalışma sistemine geçileceğini açıklamasının ardından bu karar şirket çalışanlarınca protesto edilmiş, evden çalışmaya devam edilmesi talep edilmişti.
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