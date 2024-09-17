https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/gorevden-alinmisti-eski-ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-kursk-saldirisina-karsiydi-1088131705.html

Görevden alınmıştı: 'Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy Kursk saldırısına karşıydı'

Görevden alınmıştı: 'Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy Kursk saldırısına karşıydı'

Sputnik Türkiye

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından görevden alınarak Londra Büyükelçisi olarak atanan eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Rusya'nın... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T17:23+0300

2024-09-17T17:23+0300

2024-09-17T17:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

valeriy zalujnıy

aleksandr sırskiy

kursk

kursk bölgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080177600_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_c9493857e6c45e2509d64f19e4ecca00.jpg

ABD'de yayın yapan Politico gazetesi, üst düzey Ukraynalı bürokratlara dayandırdığı haberinde, eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Kursk saldırısı konusunda Kiev'le anlaşmazlık yaşadığını yazdı.Gazeteye konuşan kaynaklar, Zalujnıy'ın özellikle sınırdaki savunma hattını kırdıktan ve köprübaşı oluşturduktan sonra Ukrayna ordusunun nasıl bir yol izleyeceğine dair net bir plan bulunmamasına itiraz ettiğini anlattı.Kaynaklar, "Zalujnıy, 'Tamam, köprübaşını kurdunuz, peki sonra ne olacak?' diye soruyordu. Devlet Başkanı Zelenskiy'den net bir plan almadı. Bunun bir macera olduğunu düşünüyordu" dedi.Kursk saldırısına tek karşı çıkan Zalujnıy değildiBu arada Politico, Kursk saldırısına 80. Hava İndirme ve Taarruz Tugayı Komutanı Emil İşkulov'un da karşı çıktığını kaydetti.Habere göre İşkulov, tugayının Rusya topraklarında son derece kırılgan olabileceği ve çok büyük kayıplar verebileceği gerekçesiyle saldırı planlarına itiraz etti.Kursk saldırısıyla ilgili planların Ocak 2024'te tartışıldığını belirten gazete, 8 Şubat'ta Zalujnıy'ın, Temmuz sonunda da İşkulov'un görevlerinden alındığını anımsattı.Zalujnıy'ın görevdeyken Kiev yönetimine yönelttiği soruların bugün Batılılar tarafından sorulduğuna dikkat çeken Politico, "Bazı şüpheciler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'nde tuzağa düşebileceğinden ve Kiev yönetiminin 'moral bozucu bir geri çekilme' yaşayacağından endişe ediyor. Zelenskiy ve mevcut Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in Donetsk istikametinde cephe hattının istikrara kavuşturulduğuna dair açıklamalarına rağmen, Ukrayna ordusunun fiili kayıpları artıyor ve bu da, Ukrayna ordusu komutanlığını birlikleri Kursk Bölgesi'nden Donbass'a yeniden kaydırmaya zorluyor" ifadelerine yer verdi.Ukrayna ordusunun Kursk'taki kaybı 14 bini aştıRusya Savunma Bakanlığı, sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 14 bin 200'ün üzerine çıktığının altını çizmişti. Geride kalan süreçte imha edilen tank sayısı 119, piyade aracı sayısı 45, zırhlı personel taşıyıcı sayısı 91 ve zırhlı araç sayısı 743 olarak kaydedilmişti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rus-ordusundan-kursk-bolgesinde-yogun-pres-ukraynali-guclerin-toplam-zayiati-14-bin-askeri-asti-1088126065.html

ukrayna

kursk

kursk bölgesi

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujnıy, aleksandr sırskiy, kursk, kursk bölgesi, vladimir zelenskiy, kiev, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu