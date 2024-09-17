https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rus-ordusundan-kursk-bolgesinde-yogun-pres-ukraynali-guclerin-toplam-zayiati-14-bin-askeri-asti-1088126065.html

Rus ordusundan Kursk Bölgesi'nde 'yoğun pres': Ukraynalı güçlerin toplam zayiatı 14 bin askeri aştı

Rus ordusundan Kursk Bölgesi'nde 'yoğun pres': Ukraynalı güçlerin toplam zayiatı 14 bin askeri aştı

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ni temizlemeye devam ederken Kiev'in sadece bu bölgede verdiği kayıp 14 bin askerin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T15:51+0300

2024-09-17T15:51+0300

2024-09-17T15:51+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 400'ün üzerinde düşman askerinin öldürüldüğünü ve Kiev'e bağlı güçlerin, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 14 binden fazla asker kaybettiğini vurguladı.Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran bakanlık, Ukrayna ordusunun 4 karşı saldırı ve 5 sızma girişiminin püskürtüldüğünün altını çizdi.Rus güçlerin Kursk Bölgesi'nde düşmana ait asker ve teçhizat yığınakları bulunan noktaları vurduğunu aktaran bakanlık, operasyonel ve taktik hava kuvvetleri ile füze birliklerinin de Sumi Bölgesi'ndeki Ukraynalı gruplara büyük darbe vurduğunu vurguladı.Bakanlık, son 1 günde 400'den fazla Ukrayna askerinin yanı sıra 4'ü tank 19 zırhlı aracın da imha edildiğini belirtti.Savunma Bakanlığı, sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 14 bin 200'ün üzerine çıktığının altını çizdi. Geride kalan süreçte imha edilen tank sayısı 119, piyade aracı sayısı 45, zırhlı personel taşıyıcı sayısı 91 ve zırhlı araç sayısı 743 olarak kaydedildi.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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