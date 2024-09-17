Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
© İHA / İHA-AW197135
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un müsabakalarındaki çirkin tezahüratlar sebebiyle takımlar PDFK'ya sevk edildi. PDFK tarafından yapılan açıklamada çeşitli kulüpler ve futbolcuların PDFK'ya sevk edildiği belirlendi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 17 Eylül 2024 tarihinde yaptığı toplantıda çeşitli kulüpler ve futbolcular hakkında disiplin sevklerini açıkladı. Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
PDFK'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre:
Gaziantep Futbol Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Gaziantep FK Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle,
Galatasaray Kulübü'nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle,
Samsunspor Kulübü’nün 14.09.2024 tarihinde oynanan Samsunspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle,
Bodrum FK’nın 14.09.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK - Başakşehir Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve Bodrum FK futbolcusu Alfredo Ribeiro'nun aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle,
Başakşehir futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın 14.09.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK - Başakşehir Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle,
Trabzonspor Kulübü’nün 15.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve Trabzonspor Kulübü futbolcusu Edin Visça'nın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle,
Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın 15.09.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Eyüpspor Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle,
Fenerbahçe Kulübü’nün 15.09.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle,
Antalyaspor Kulübü’nün 16.09.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı', Antalyaspor Kulübü idarecisi Levent Ördel'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve Antalyaspor Kulübü idarecisi Ahmet Karaağaç'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle,
Adana Demirspor Kulübü’nün 16.09.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle,
PDFK'ya sevkine karar verildi.