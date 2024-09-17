https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/galatasaray-fenerbahce-ve-trabzonspor-pfdkya-sevk-edildi-1088138330.html

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un müsabakalarındaki çirkin tezahüratlar sebebiyle takımlar PDFK'ya sevk edildi. PDFK tarafından yapılan açıklamada... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T21:43+0300

2024-09-17T21:43+0300

2024-09-17T21:43+0300

spor

pdfk

fenerbahçe

galatasaray

trabzonspor

tezahürat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 17 Eylül 2024 tarihinde yaptığı toplantıda çeşitli kulüpler ve futbolcular hakkında disiplin sevklerini açıkladı. Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un maçlarındaki çirkin tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.PDFK'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre:PDFK'ya sevkine karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/cumhurbaskani-erdogan-fenerbahcemizi-sampiyonlar-liginde-izlemek-isterdik--1088127661.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pdfk, fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor, tezahürat