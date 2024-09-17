https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/firinda-fare-detayi-52-isletmeye-1-milyon-364-bin-tl-para-cezasi-1088102337.html
Fırında 'fare' detayı: 52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL para cezası
Fırında 'fare' detayı: 52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL para cezası
Sputnik Türkiye
Kırşehir'de hijyen denetimi yapan ekipler 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uygularken bir fırında da fare ile karşılaştılar. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T04:00+0300
2024-09-17T04:00+0300
2024-09-17T04:00+0300
yaşam
fare
fırın
hijyen
denetim
ceza
kırşehir
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Kırşehir'de, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarının temini amacıyla unlu mamuller, ekmek ve pide üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.Kent genelinde 3 bin iş yerini denetleyen ekipler; 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatları içerisinde hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uyguladı.'Fare' detayıKırşehir Kuşdili Mahallesi'nde bulunan bir fırında denetim yapan ekipler, fırının içerisinde fare ile karşılaştı. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri söz konusu işletmeye hijyenik olmayan şartlarda üretim yapmaktan üst sınırdan 45 bin TL para cezası verdi.
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fare, fırın, hijyen, denetim, ceza, kırşehir
fare, fırın, hijyen, denetim, ceza, kırşehir
Fırında 'fare' detayı: 52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL para cezası
Kırşehir'de hijyen denetimi yapan ekipler 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uygularken bir fırında da fare ile karşılaştılar.
Kırşehir'de, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarının temini amacıyla unlu mamuller, ekmek ve pide üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Kent genelinde 3 bin iş yerini denetleyen ekipler; 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatları içerisinde hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uyguladı.
Kırşehir Kuşdili Mahallesi'nde bulunan bir fırında denetim yapan ekipler, fırının içerisinde fare ile karşılaştı. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri söz konusu işletmeye hijyenik olmayan şartlarda üretim yapmaktan üst sınırdan 45 bin TL para cezası verdi.