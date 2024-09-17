https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/firinda-fare-detayi-52-isletmeye-1-milyon-364-bin-tl-para-cezasi-1088102337.html

Fırında 'fare' detayı: 52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL para cezası

Fırında 'fare' detayı: 52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL para cezası

Sputnik Türkiye

Kırşehir'de hijyen denetimi yapan ekipler 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uygularken bir fırında da fare ile karşılaştılar. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T04:00+0300

2024-09-17T04:00+0300

2024-09-17T04:00+0300

yaşam

fare

fırın

hijyen

denetim

ceza

kırşehir

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Kırşehir'de, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarının temini amacıyla unlu mamuller, ekmek ve pide üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.Kent genelinde 3 bin iş yerini denetleyen ekipler; 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatları içerisinde hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uyguladı.'Fare' detayıKırşehir Kuşdili Mahallesi'nde bulunan bir fırında denetim yapan ekipler, fırının içerisinde fare ile karşılaştı. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri söz konusu işletmeye hijyenik olmayan şartlarda üretim yapmaktan üst sınırdan 45 bin TL para cezası verdi.

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fare, fırın, hijyen, denetim, ceza, kırşehir