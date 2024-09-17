https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-18-eylulde-ispanyayi-ziyaret-edecek-1088099233.html
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 18 Eylül'de İspanya'yı ziyaret edecek
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 18 Eylül'de İspanya'yı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret edecek ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşecek. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T01:33+0300
2024-09-17T01:33+0300
2024-09-17T01:33+0300
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İspanya'nın 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıdığı Filistin'in Madrid Büyükelçisi Hüsnü Abdulvahid, İspanya Kralı 6. Felipe'ye güven mektubunu sundu.Büyükelçi Abdulvahid, güven mektubunu sunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 18 Eylül'de İspanya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı. Büyükelçi Abdulvahid yaptığı açıklamada, "İspanya ve Filistin arasındaki ikili ilişkiler doğru yolda ilerliyor ve bu hiç kimseye karşı olmayan, sadece barıştan ve herkesin yararına olacak siyasi çözümden yana bir yol" ifadelerini kullandı. Abdulvahid, konuşmasında İspanya için "İspanya neyse ki soykırım yapan İsrail devletine öldürme ruhsatı veren başkalarının tuzağına düşmedi" dedi. Aynı zamanda Büyükelçi Abdulvahid, Abbas'ın Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez ile görüşeceğini söyledi.
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filistin, mahmud abbas, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, 6. felipe
filistin, mahmud abbas, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, 6. felipe
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 18 Eylül'de İspanya'yı ziyaret edecek
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 18 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'i ziyaret edecek ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşecek.
İspanya'nın 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıdığı Filistin'in Madrid Büyükelçisi Hüsnü Abdulvahid, İspanya Kralı 6. Felipe'ye güven mektubunu sundu.
Büyükelçi Abdulvahid, güven mektubunu sunmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 18 Eylül'de İspanya'ya ziyarette bulunacağını açıkladı. Büyükelçi Abdulvahid yaptığı açıklamada, "İspanya ve Filistin arasındaki ikili ilişkiler doğru yolda ilerliyor ve bu hiç kimseye karşı olmayan, sadece barıştan ve herkesin yararına olacak siyasi çözümden yana bir yol" ifadelerini kullandı.
Abdulvahid, konuşmasında İspanya için "İspanya neyse ki soykırım yapan İsrail devletine öldürme ruhsatı veren başkalarının tuzağına düşmedi" dedi. Aynı zamanda Büyükelçi Abdulvahid, Abbas'ın Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez ile görüşeceğini söyledi.