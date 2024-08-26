https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/filistin-abbasin-gazze-ziyareti-oncesi-rusyadan-destek-istedi-1087273607.html

Filistin, Abbas'ın Gazze ziyareti öncesi Rusya'dan destek istedi

Filistin, Abbas'ın Gazze ziyareti öncesi Rusya'dan destek istedi

Sputnik Türkiye

İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla Gazze Şeridi’ne bizzat gitme kararı aldığını daha önce TBMM'deki konuşmasında ilk kez duyuran Filistin Devlet Başkanı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T14:16+0300

2024-08-26T14:16+0300

2024-08-26T14:43+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

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Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyaretin hazırlıkları konusunda Rusya'dan destek istediğini, Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nda düzenlenen basın toplantısında duyuran Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, Abbas’ın Gazze Şeridi'ne gitme kararının bölgedeki ateşkes için ciddi bir çaba olduğunu söyledi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün TBMM'de Filistin konulu Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yapmış, bu konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı. Bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız" sözleriyle duyurmuştu.Abbas’ın dünya basınında geniş yer bulan bu konuşmasına atıfta bulunan Filistinli Büyükelçi, “Sayın Başkan'ın Gazze Şeridi'ne gitme kararı, Gazze'de ateşkes sağlanması için ciddi çabadır. Biz (Filistin) tüm kardeş ve dost ülkelerden bu konuda destek istedik. Rusya'dan da destek istedik” diye ekledi.Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını açıkladığı TBMM'deki konuşması dünya basınında geniş yer bulmuştuFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda Gazze'ye gitme kararını açıkladığı konuşması, dünya basınında geniş yer alırken, Başkan Abbas, bu konuşmasında Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirme niyetini açıklamıştı.Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil" ifadelerini kullanmıştı.Abbas, söz konusu ziyaret girişimiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını durdurmayı ve tüm Filistin topraklarından çıkarılmasını hedeflediğini vurguladı.Filistin BRICS’e katılmayı planlıyorFilistin’in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, başkent Moskova’daki basın toplantısında, aynı zamanda Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan'daki zirvenin ardından Filistin'in BRICS'e katılma talebinde bulunabileceğini de belirtirken, “Zirveye ilk katılımımızdan sonra bu birliğe katılma talebimizi ileteceğiz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin lideri Mahmud Abbas'a BRICS zirvesinde tamamen Filistin'e ayrılmış bir oturum yapılacağına dair söz verdiğini vurgulayan Nofal, zirveden olumlu beklentiler olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-tbmmde-1086881605.html

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