https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ergin-atamandan-pankart-krizi-sonrasi-ilk-aciklama-1088110375.html
Ergin Ataman'dan pankart krizi sonrası ilk açıklama: 'Tepkimi en sert şekilde gösterdim'
Ergin Ataman'dan pankart krizi sonrası ilk açıklama: 'Tepkimi en sert şekilde gösterdim'
Sputnik Türkiye
Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi ile karşılaştı. Maçta Panathinaikos taraftarları, provokatif bir pankart açtı. Pankartın açılması sonrası oldukça... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:25+0300
2024-09-17T10:25+0300
2024-09-17T10:50+0300
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Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi ile karşılaştı. Maç esnasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Pankartın açılması sonrası oldukça sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kendini oyundan ihraç ettirmişti.Ergin Ataman yaşananların ardından ilk kez açıklamada bulundu:Panathinaikos maçında ne oldu?Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi ile karşılaştı. Maçta Panathinaikos taraftarları, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan bir pankart açtı. Ergin Ataman maçta ne yaptı?Pankartı fark etmesi sonrası oldukça sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kendini oyundan ihraç ettirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/panathinaikos-macinda-acilan-pankart-ortaligi-karistirdi-ergin-ataman-sahaya-girdi-beni-oyundan-1088103769.html
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Ergin Ataman'dan pankart krizi sonrası ilk açıklama: 'Tepkimi en sert şekilde gösterdim'
10:25 17.09.2024 (güncellendi: 10:50 17.09.2024)
Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi ile karşılaştı. Maçta Panathinaikos taraftarları, provokatif bir pankart açtı. Pankartın açılması sonrası oldukça sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kendini oyundan ihraç ettirmişti. Ataman konuya ilişkin açıklama yaptı.
Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi ile karşılaştı. Maç esnasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan ve "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı bir pankart, Yunan taraftarların bulunduğu bölümde açıldı. Pankartın açılması sonrası oldukça sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kendini oyundan ihraç ettirmişti.
Ergin Ataman yaşananların ardından ilk kez açıklamada bulundu:
"Ben Ergin Ataman, Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı "efsanevi" başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, "dostluk ve barışa" katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim. İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi. Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak. Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey Basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak."
Panathinaikos maçında ne oldu?
Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi ile karşılaştı. Maçta Panathinaikos taraftarları, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfta bulunan bir pankart açtı.
Ergin Ataman maçta ne yaptı?
Pankartı fark etmesi sonrası oldukça sinirlenen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kendini oyundan ihraç ettirmişti.