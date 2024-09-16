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Yakıt tasarrufu yaptıran yeni yöntem bulundu: Dikkat edilmesi gereken 5 temel kural ne?
Yakıt tasarrufu yaptıran yeni yöntem bulundu: Dikkat edilmesi gereken 5 temel kural ne?
Sputnik Türkiye
'Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları' gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Prof. Dr. Kadir Aydın ve Prof... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:00+0300
2024-09-16T11:02+0300
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Araçlarda kullanılan malzemenin yakıt tüketimi üzerindeki etkisi büyük. Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın, "Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar, daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir" dedi. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda, aracın menzilini yüzde 14’e kadar artırdığı belirtiliyor.Bu hafif materyaller, sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor.Petrol krizi döneminde başlayan değişimOtomobil üretiminde, 1970’lerde yaşanan petrol krizi ile birlikte, yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler, araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor.Hafif malzemelerle gelen tasarrufMilliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı: Karamangil ayrıca, hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının, aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.Yakıt tasarrufunun 5 altın kuralıProf. Dr. Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da açıkladı:Elektrikli araçlar: Avantaj mı dezavantaj mı?Elektrikli ve hibrit araçlar, şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Prof. Dr. Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracın maliyetinin üçte birini oluşturduğunu belirterek, "Sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde, değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir" uyarısında bulundu.Sonuç olarak, modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler, hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor.
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Yakıt tasarrufu yaptıran yeni yöntem bulundu: Dikkat edilmesi gereken 5 temel kural ne?

11:00 16.09.2024 (güncellendi: 11:02 16.09.2024)
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA
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'Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları' gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Prof. Dr. Kadir Aydın ve Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı.
Araçlarda kullanılan malzemenin yakıt tüketimi üzerindeki etkisi büyük. Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın, "Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar, daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir" dedi. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda, aracın menzilini yüzde 14’e kadar artırdığı belirtiliyor.
Bu hafif materyaller, sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor.

Petrol krizi döneminde başlayan değişim

Otomobil üretiminde, 1970’lerde yaşanan petrol krizi ile birlikte, yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler, araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor.

Hafif malzemelerle gelen tasarruf

Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:
"Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. NEDC (Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) çevrimine göre yüzde 10 ağırlık artışı, yakıt tüketimini yüzde 3 ila yüzde 4 artırır"
Karamangil ayrıca, hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının, aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı.

Yakıt tasarrufunun 5 altın kuralı

Prof. Dr. Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da açıkladı:
1.
Vites değişimlerini motor devrine uygun şekilde yapın.
2.
Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin.
3.
Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelenmelerden kaçının.
4.
Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın.
5.
Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır.

Elektrikli araçlar: Avantaj mı dezavantaj mı?

Elektrikli ve hibrit araçlar, şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Prof. Dr. Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracın maliyetinin üçte birini oluşturduğunu belirterek, "Sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde, değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir" uyarısında bulundu.
Sonuç olarak, modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler, hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor.
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