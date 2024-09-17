https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dondurucuda-mahsur-kalan-dort-cocuk-oldu-1088138142.html
Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü
Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Namibya'da saklambaç oynarken kullanılmayan bir derin dondurucunun içine sıkışan dört küçük çocuk hayatını kaybetti. Yaşları üç ile altı arasında değişen... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T21:38+0300
2024-09-17T21:38+0300
2024-09-17T21:42+0300
dünya
buzdolabı
çocuk
namibya
polis
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Namibya'da saklambaç oynarken derin dondurucunun içine giren dört küçük çocuk hayatını kaybetti.Namibya'nın Katima Mulilo kasabasında saklambaç oynayan 4 çocuk derin dondurucunun içerisine tırmanarak girdi. Dışarıdan kanca ile kapanan derin dondurucu açılmayınca çocuklar havasızlıktan hayatını kaybetti. Yaşları üç ile altı arasında değişen çocuklar hakkında konuşan Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo "Dondurucunun yalnızca dışarıdan açılabilen bir kancası vardı. Çocuklar yaklaşık bir buçuk saat içeride sıkıştı ve boğuldular" dedi. Çocuklardan ikisi dondurucunun içinde hayatını kaybederken, diğer ikisi baygın halde bulundu. Baygın çocuklar hastaneye ulaştıklarında kurtarılamayarak öldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/pariste-iki-buyuk-patlama-1088137284.html
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derin dondurucuda ölen çocuklar, derin dondurucu, namibya derin dondurucu
derin dondurucuda ölen çocuklar, derin dondurucu, namibya derin dondurucu
Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü
21:38 17.09.2024 (güncellendi: 21:42 17.09.2024)
Namibya'da saklambaç oynarken kullanılmayan bir derin dondurucunun içine sıkışan dört küçük çocuk hayatını kaybetti. Yaşları üç ile altı arasında değişen çocuklar, derin dondurucunun içinde oyun oynarken kilitli kaldılar. Yaklaşık bir buçuk saat içeride mahsur kalan 4 çocuk öldü.
Namibya'da saklambaç oynarken derin dondurucunun içine giren dört küçük çocuk hayatını kaybetti.
Namibya'nın Katima Mulilo kasabasında saklambaç oynayan 4 çocuk derin dondurucunun içerisine tırmanarak girdi. Dışarıdan kanca ile kapanan derin dondurucu açılmayınca çocuklar havasızlıktan hayatını kaybetti. Yaşları üç ile altı arasında değişen çocuklar hakkında konuşan Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo "Dondurucunun yalnızca dışarıdan açılabilen bir kancası vardı. Çocuklar yaklaşık bir buçuk saat içeride sıkıştı ve boğuldular" dedi.
Çocuklardan ikisi dondurucunun içinde hayatını kaybederken, diğer ikisi baygın halde bulundu. Baygın çocuklar hastaneye ulaştıklarında kurtarılamayarak öldü.