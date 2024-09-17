https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dondurucuda-mahsur-kalan-dort-cocuk-oldu-1088138142.html

Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü

Dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü

Sputnik Türkiye

Namibya'da saklambaç oynarken kullanılmayan bir derin dondurucunun içine sıkışan dört küçük çocuk hayatını kaybetti. Yaşları üç ile altı arasında değişen... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T21:38+0300

2024-09-17T21:38+0300

2024-09-17T21:42+0300

dünya

buzdolabı

çocuk

namibya

polis

ölüm

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ölüm nedeni

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Namibya'da saklambaç oynarken derin dondurucunun içine giren dört küçük çocuk hayatını kaybetti.Namibya'nın Katima Mulilo kasabasında saklambaç oynayan 4 çocuk derin dondurucunun içerisine tırmanarak girdi. Dışarıdan kanca ile kapanan derin dondurucu açılmayınca çocuklar havasızlıktan hayatını kaybetti. Yaşları üç ile altı arasında değişen çocuklar hakkında konuşan Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo "Dondurucunun yalnızca dışarıdan açılabilen bir kancası vardı. Çocuklar yaklaşık bir buçuk saat içeride sıkıştı ve boğuldular" dedi. Çocuklardan ikisi dondurucunun içinde hayatını kaybederken, diğer ikisi baygın halde bulundu. Baygın çocuklar hastaneye ulaştıklarında kurtarılamayarak öldü.

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namibya

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derin dondurucuda ölen çocuklar, derin dondurucu, namibya derin dondurucu