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Doktoruyla fotoğraf paylaşmıştı: Zayıflamak için yaptırdığı mide ameliyatından 20 gün sonra hayatını kaybetti
Doktoruyla fotoğraf paylaşmıştı: Zayıflamak için yaptırdığı mide ameliyatından 20 gün sonra hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan ve sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:09+0300
2024-09-17T17:09+0300
türkiye
zayıflama
sağlık
ameliyat
mide
ölüm
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Samsun'da yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.2 kez ameliyata alındıEve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu.Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı'na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
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zayıflama, sağlık, ameliyat, mide, ölüm, ölüm nedeni
zayıflama, sağlık, ameliyat, mide, ölüm, ölüm nedeni

Doktoruyla fotoğraf paylaşmıştı: Zayıflamak için yaptırdığı mide ameliyatından 20 gün sonra hayatını kaybetti

17:09 17.09.2024
© SELİM KUŞCU-AW289437Neslihan Yılmaz
Neslihan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© SELİM KUŞCU-AW289437
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan ve sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü'nün idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
Samsun'da yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

2 kez ameliyata alındı

Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ve hastane yönetiminden, ‘taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu.
© SELİM KUŞCU-AW289437Neslihan Yılmaz
Neslihan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
Neslihan Yılmaz
© SELİM KUŞCU-AW289437
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, dosyaların incelendiği ve eksikliğin olması halinde dosyaların Sağlık Bakanlığı'na gönderileceği, ihmalin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
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