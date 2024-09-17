https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dem-partili-sirri-sakikin-ogluna-37-yil-hapis-talebi--1088129402.html

DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğluna 37 yıl hapis talebi

DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğluna 37 yıl hapis talebi

Sputnik Türkiye

DEM Partili milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T16:52+0300

2024-09-17T16:52+0300

2024-09-17T16:53+0300

türkiye

dem parti

halkların demokratik partisi (hdp)

silah

cinayet

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Ankara'da restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah buluındurma, tehdit ve hakaret suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Müşteki M.K'nin adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık tespit edildiği belirtildi.Sakık'ın müştekiler M.C.D. ve M.K'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik 'tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından 4 yıl 4 aya kadar ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Ne olmuştu?Mahkemedeki iddianameye göre Sakık, 9 Haziran'da borcunu ödemek için gittiği bir restoranda kapıdaki güvenlik ile tartışmaya başlamış, tehdit ve haraketlerde bulunduğu iddia edilmişti. O sırada diğer çalışanlar da Sakık'ın yanına gelmiş kavga çıkmıştı.Kavga sırasında Sakık ruhsatsız sahip olduğu silah ile M.K. ve M.C.D'ye 6 el ateş açtı. M.K. yaralanırken, M.C.D ise yara almadan kurtulmuştu. Olay sonrası kaçan Cenk Sakık, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), silah, cinayet