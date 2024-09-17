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DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğluna 37 yıl hapis talebi
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğluna 37 yıl hapis talebi
Sputnik Türkiye
DEM Partili milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T16:52+0300
2024-09-17T16:53+0300
türkiye
dem parti
halkların demokratik partisi (hdp)
silah
cinayet
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Ankara'da restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah buluındurma, tehdit ve hakaret suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Müşteki M.K'nin adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık tespit edildiği belirtildi.Sakık'ın müştekiler M.C.D. ve M.K'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik 'tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından 4 yıl 4 aya kadar ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Ne olmuştu?Mahkemedeki iddianameye göre Sakık, 9 Haziran'da borcunu ödemek için gittiği bir restoranda kapıdaki güvenlik ile tartışmaya başlamış, tehdit ve haraketlerde bulunduğu iddia edilmişti. O sırada diğer çalışanlar da Sakık'ın yanına gelmiş kavga çıkmıştı.Kavga sırasında Sakık ruhsatsız sahip olduğu silah ile M.K. ve M.C.D'ye 6 el ateş açtı. M.K. yaralanırken, M.C.D ise yara almadan kurtulmuştu. Olay sonrası kaçan Cenk Sakık, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
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dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), silah, cinayet
dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), silah, cinayet

DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğluna 37 yıl hapis talebi

16:52 17.09.2024 (güncellendi: 16:53 17.09.2024)
silah
silah - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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DEM Partili milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara'da restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah buluındurma, tehdit ve hakaret suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Müşteki M.K'nin adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık tespit edildiği belirtildi.
Sakık'ın müştekiler M.C.D. ve M.K'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik 'tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından 4 yıl 4 aya kadar ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Mahkemedeki iddianameye göre Sakık, 9 Haziran'da borcunu ödemek için gittiği bir restoranda kapıdaki güvenlik ile tartışmaya başlamış, tehdit ve haraketlerde bulunduğu iddia edilmişti. O sırada diğer çalışanlar da Sakık'ın yanına gelmiş kavga çıkmıştı.
Kavga sırasında Sakık ruhsatsız sahip olduğu silah ile M.K. ve M.C.D'ye 6 el ateş açtı. M.K. yaralanırken, M.C.D ise yara almadan kurtulmuştu.
Olay sonrası kaçan Cenk Sakık, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
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