https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dmmden-turk-ordusu-duhokta-sivillere-saldirdi-iddiasina-yalanlama-1088135876.html
DMM'den 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada Türk askerlerini sivillere ateş ederken gösteren görüntülerin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T19:25+0300
2024-09-17T19:25+0300
2024-09-17T19:25+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
türk
türk silahlı kuvvetleri
türk askeri
irak
dezenformasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg
DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Türk askerlerinin Irak'ın Duhok kentinde sivil bir kamyona saldırı düzenlediği iddia edildi. DMM tarafından yapılan açıklamada "İddiaya konu görüntülerin Irak'ın Duhok kentinde değil, Filistin'in Batı Şeria'daki El Halil bölgesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, işgalci İsrail askerlerinin bir kamyon sürücüsüne saldırdığı ve aracın lastiklerine ateş ettiği anları göstermektedir. İbranice konuşmaların duyulmaması için bahse konu görüntülere müzik eklendiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/unrwa-israil-baskinlari-sirasinda-bir-personelimiz-keskin-nisanci-tarafindan-vurularak-olduruldu-1088008341.html
türkiye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_a32037cca285abd435dec6f5870b7b84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, türk, türk silahlı kuvvetleri, türk askeri, irak, dezenformasyon
cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, türk, türk silahlı kuvvetleri, türk askeri, irak, dezenformasyon
DMM'den 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada Türk askerlerini sivillere ateş ederken gösteren görüntülerin gerçeği yansıtmadığı İsrail askerlerine ait videonun arkasına müzik eklenerek çarpıtıldığı belirtildi.
DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Türk askerlerinin Irak'ın Duhok kentinde sivil bir kamyona saldırı düzenlediği iddia edildi. DMM tarafından yapılan açıklamada "İddiaya konu görüntülerin Irak'ın Duhok kentinde değil, Filistin'in Batı Şeria'daki El Halil bölgesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, işgalci İsrail askerlerinin bir kamyon sürücüsüne saldırdığı ve aracın lastiklerine ateş ettiği anları göstermektedir. İbranice konuşmaların duyulmaması için bahse konu görüntülere müzik eklendiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.