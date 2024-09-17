https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dmmden-turk-ordusu-duhokta-sivillere-saldirdi-iddiasina-yalanlama-1088135876.html

DMM'den 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasına yalanlama

DMM'den 'Türk ordusu Duhok'ta sivillere saldırdı' iddiasına yalanlama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada Türk askerlerini sivillere ateş ederken gösteren görüntülerin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T19:25+0300

2024-09-17T19:25+0300

2024-09-17T19:25+0300

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DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada 'Türk ordusu Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Türk askerlerinin Irak'ın Duhok kentinde sivil bir kamyona saldırı düzenlediği iddia edildi. DMM tarafından yapılan açıklamada "İddiaya konu görüntülerin Irak'ın Duhok kentinde değil, Filistin'in Batı Şeria'daki El Halil bölgesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, işgalci İsrail askerlerinin bir kamyon sürücüsüne saldırdığı ve aracın lastiklerine ateş ettiği anları göstermektedir. İbranice konuşmaların duyulmaması için bahse konu görüntülere müzik eklendiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

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