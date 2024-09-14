https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/unrwa-israil-baskinlari-sirasinda-bir-personelimiz-keskin-nisanci-tarafindan-vurularak-olduruldu-1088008341.html

UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü

UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü

Sputnik Türkiye

UNRWA tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir personellerinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail baskınları sırasında... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T00:13+0300

2024-09-14T00:13+0300

2024-09-14T00:13+0300

israil- filistin çatışması

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail baskını sırasında bir çalışanlarının öldürüldüğü ifade edildi.Açıklamada, çalışanın evinin çatısındaki keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edilirken, Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir UNRWA personelinin öldürüldüğü aktarıldı. Ölen çalışanın kimliği, 'kampta temizlikten sorumlu, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Sufyan Jaber Abed Jawwad' olarak duyuruldu.

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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu