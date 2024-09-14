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Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/unrwa-israil-baskinlari-sirasinda-bir-personelimiz-keskin-nisanci-tarafindan-vurularak-olduruldu-1088008341.html
UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü
UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü
Sputnik Türkiye
UNRWA tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir personellerinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail baskınları sırasında... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T00:13+0300
2024-09-14T00:13+0300
israil- filistin çatışması
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail baskını sırasında bir çalışanlarının öldürüldüğü ifade edildi.Açıklamada, çalışanın evinin çatısındaki keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edilirken, Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir UNRWA personelinin öldürüldüğü aktarıldı. Ölen çalışanın kimliği, 'kampta temizlikten sorumlu, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Sufyan Jaber Abed Jawwad' olarak duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bakan-fidandan-gazze-aciklamasi-iki-devletli-cozum-israil-icin-de-tarihi-bir-firsat-1088007369.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu

UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü

00:13 14.09.2024
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© İHA
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UNRWA tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir personellerinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail baskınları sırasında öldürülen personelin bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğü vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail baskını sırasında bir çalışanlarının öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, çalışanın evinin çatısındaki keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edilirken, Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir UNRWA personelinin öldürüldüğü aktarıldı. Ölen çalışanın kimliği, 'kampta temizlikten sorumlu, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Sufyan Jaber Abed Jawwad' olarak duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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