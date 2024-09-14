https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/unrwa-israil-baskinlari-sirasinda-bir-personelimiz-keskin-nisanci-tarafindan-vurularak-olduruldu-1088008341.html
UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü
UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü
Sputnik Türkiye
UNRWA tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir personellerinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail baskınları sırasında... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T00:13+0300
2024-09-14T00:13+0300
2024-09-14T00:13+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail baskını sırasında bir çalışanlarının öldürüldüğü ifade edildi.Açıklamada, çalışanın evinin çatısındaki keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edilirken, Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir UNRWA personelinin öldürüldüğü aktarıldı. Ölen çalışanın kimliği, 'kampta temizlikten sorumlu, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Sufyan Jaber Abed Jawwad' olarak duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bakan-fidandan-gazze-aciklamasi-iki-devletli-cozum-israil-icin-de-tarihi-bir-firsat-1088007369.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu
UNRWA: İsrail baskınları sırasında bir personelimiz keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü
UNRWA tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir personellerinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail baskınları sırasında öldürülen personelin bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğü vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı’na düzenlenen İsrail baskını sırasında bir çalışanlarının öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, çalışanın evinin çatısındaki keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edilirken, Batı Şeria'da 10 yılı aşkın bir süredir ilk kez bir UNRWA personelinin öldürüldüğü aktarıldı. Ölen çalışanın kimliği, 'kampta temizlikten sorumlu, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Sufyan Jaber Abed Jawwad' olarak duyuruldu.