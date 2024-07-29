https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/efe-onbilginden-deniz-akkaya-ile-ilgili-suclama-mayolu-paylasim-hatirlatmasi-1086297100.html
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya ile ilgili suçlama: Mayolu paylaşım hatırlatması
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya ile ilgili suçlama: Mayolu paylaşım hatırlatması
Sputnik Türkiye
Annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilim sonrası Sosyal Hizmetler’de kalan kızı A.’yı teslim alan Efe Önbilgin’in ifadesine ulaşıldı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T11:51+0300
2024-07-29T11:51+0300
2024-07-29T11:51+0300
türkiye
efe önbilgin
deniz akkaya
velayet
çocukların velayeti
nafaka
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Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'le ilişkisinden dünyaya gelen kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını sosyal medyada paylaşmıştı. A.Ö. annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı.Mahkeme bir süredir Sosyal Hizmetler'de kalan A.Ö.'nün babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediğini göz önünde bulundurarak Önbilgin'e teslim edilmesine karar vermişti. Önbilgin, kararın ardından kızını teslim almıştı.Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Deniz Akkaya ile aralarında protokol şartlar dahilinde kızını 4 yaşına kadar gördüğünü ancak sonrasında kendisine gösterilmediğini belirtti. Akkaya'ya iki araba, kızına da ziynet eşyaları aldığını ancak Akkaya'nın bunları sattığını anlattı. Önbilgin zaman içerisinde taleplerin artmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle yurt dışına taşındığını, kızı ile 2020'ye kadar görüşemediklerini ifade etti.Haberglobal'in haberine göre; Önbilgin, 2020'de Akkaya'nın "Yoruldum" diyerek A.'yı yanına almasını istediğini ve kızının Londra'ya yanına geldiğini, 1 ay kendisiyle kaldığını söyledi. Önbilgin, o zamandan beri Akkaya'nın taleplerinin devam ettiğini ileri sürdü.Baba Önbilgin'e nafaka ödeyip ödemediği sorulduğunda ise Deniz Akkaya'nın Ayşe'nin mayolu fotoğraflarını paylaşmasıyla aralarındaki protokolü bozduğunu ve nafaka ödemediğini belirtti. Önbilgin bu görüşmede ayrıca daha önceden kızının velayetini almak için açtığı davada Akkaya'nın ödenmemiş nafakaları ödediği taktirde kızının velayetini verebileceğini söylediğini ancak kızının pazarlık konusu olmasını istemediği için bu teklifi reddettiğini anlattı.'Bağımlı değilim'Önbilgin, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Önbilgin haftada bir gün alkol aldığını, bu durumun bağımlılık olmadığını ve uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-cikti-1085511833.html
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efe önbilgin, deniz akkaya, velayet, çocukların velayeti, nafaka
efe önbilgin, deniz akkaya, velayet, çocukların velayeti, nafaka
Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya ile ilgili suçlama: Mayolu paylaşım hatırlatması
Annesi Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilim sonrası Sosyal Hizmetler’de kalan kızı A.’yı teslim alan Efe Önbilgin’in ifadesine ulaşıldı.
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'le ilişkisinden dünyaya gelen kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını sosyal medyada paylaşmıştı.
A.Ö. annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı.
Mahkeme bir süredir Sosyal Hizmetler'de kalan A.Ö.'nün babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediğini göz önünde bulundurarak Önbilgin'e teslim edilmesine karar vermişti. Önbilgin, kararın ardından kızını teslim almıştı.
Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Deniz Akkaya ile aralarında protokol şartlar dahilinde kızını 4 yaşına kadar gördüğünü ancak sonrasında kendisine gösterilmediğini belirtti. Akkaya'ya iki araba, kızına da ziynet eşyaları aldığını ancak Akkaya'nın bunları sattığını anlattı. Önbilgin zaman içerisinde taleplerin artmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle yurt dışına taşındığını, kızı ile 2020'ye kadar görüşemediklerini ifade etti.
Haberglobal'in haberine göre; Önbilgin, 2020'de Akkaya'nın "Yoruldum" diyerek A.'yı yanına almasını istediğini ve kızının Londra'ya yanına geldiğini, 1 ay kendisiyle kaldığını söyledi. Önbilgin, o zamandan beri Akkaya'nın taleplerinin devam ettiğini ileri sürdü.
Baba Önbilgin'e nafaka ödeyip ödemediği sorulduğunda ise Deniz Akkaya'nın Ayşe'nin mayolu fotoğraflarını paylaşmasıyla aralarındaki protokolü bozduğunu ve nafaka ödemediğini belirtti. Önbilgin bu görüşmede ayrıca daha önceden kızının velayetini almak için açtığı davada Akkaya'nın ödenmemiş nafakaları ödediği taktirde kızının velayetini verebileceğini söylediğini ancak kızının pazarlık konusu olmasını istemediği için bu teklifi reddettiğini anlattı.
Önbilgin, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Önbilgin haftada bir gün alkol aldığını, bu durumun bağımlılık olmadığını ve uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.