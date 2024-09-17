https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/dekuk-selalesi-yakinindaki-tas-ocaginda-patlatma-idari-surec-devam-etmektedir-1088140316.html
Dekuk Şelalesi yakınındaki taş ocağında patlatma: 'İdari süreç devam etmektedir'
Dekuk Şelalesi yakınındaki taş ocağında patlatma: 'İdari süreç devam etmektedir'
Sputnik Türkiye
Hatay'da bulunan Dekuk Şelalesi civarında bir taş ocağında yapılan patlatma sonrası şelalede tahribat meydana geldiği açıklandı. Hatay Valiliği Doğal... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T22:55+0300
2024-09-17T22:55+0300
2024-09-17T22:56+0300
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hatay valiliği
taş ocağı
onur taşçıoğlu
patlama
patlayıcı
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Hatay'ın Defne ilçesinde madencilik faaliyetleri yürüten bir firmanın Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, bugün sosyal medyada Dekuk Şelalesi etrafında taş ocağı patlatma görüntülerinin yayınlanması üzerine yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.Valilik, taş ocağının taş patlatma faaliyetinden dolayı hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Sahanın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce (MAPEG) düzenlenen Maden İşletme Ruhsatına sahip olduğu ve şelalenin Kentsel, Kültürel ve Doğal Sit alanlarından olmadığı kaydedildi.Hatay Valiliği'nin açıklamasında şunlar belirtildi:
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hatay, hatay valiliği, taş ocağı, onur taşçıoğlu, patlama, patlayıcı
hatay, hatay valiliği, taş ocağı, onur taşçıoğlu, patlama, patlayıcı
Dekuk Şelalesi yakınındaki taş ocağında patlatma: 'İdari süreç devam etmektedir'
22:55 17.09.2024 (güncellendi: 22:56 17.09.2024)
Hatay'da bulunan Dekuk Şelalesi civarında bir taş ocağında yapılan patlatma sonrası şelalede tahribat meydana geldiği açıklandı. Hatay Valiliği Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Hatay'ın Defne ilçesinde madencilik faaliyetleri yürüten bir firmanın Dekuk Şelalesi civarında taş ocağında patlatma yapmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi.
Açıklamada, bugün sosyal medyada Dekuk Şelalesi etrafında taş ocağı patlatma görüntülerinin yayınlanması üzerine yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.
Valilik, taş ocağının taş patlatma faaliyetinden dolayı hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi.
Sahanın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce (MAPEG) düzenlenen Maden İşletme Ruhsatına sahip olduğu ve şelalenin Kentsel, Kültürel ve Doğal Sit alanlarından olmadığı kaydedildi.
Hatay Valiliği'nin açıklamasında şunlar belirtildi:
"Patlatmadan dolayı kaya parçalarının eğimin de etkisiyle etrafa saçılıp şelale yatağına yuvarlanarak şelaleye zarar verdiği, şelalenin mevsimsel durumu nedeniyle kuru olduğu, patlatma yapılan yer ile şelale üst noktası arasında yaklaşık 100 metre mesafe olduğu tespit edilmiştir. Doğal zenginliklerimize bu şekilde zarar veren ilgili maden firmasının faaliyetleri durdurulmuş olup idari süreç devam etmektedir. Asırların felaketi depremlerden sonra kadim şehrimiz Hatay'ımızı her yanı ve yönüyle yeniden ihya çalışmaları devam ederken doğal zenginliklerimizin de koruyucusu olduğumuzu, bu ve buna benzer hiçbir faaliyetin cezasız kalmayacağını; bununla birlikte doğal güzelliğimiz ilgili şelalenin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi çalışmalarına ivedilikle başlanacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."