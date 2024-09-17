https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-sirada-sivil-anayasa-var-1088140934.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından sırada sivil anayasa yapılması olduğunu söyledi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T23:26+0300

2024-09-17T23:26+0300

2024-09-17T23:26+0300

politika

cumhurbaşkanı yardımcısı

anayasa

sivil anayasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088140777_0:0:593:335_1920x0_80_0_0_2fff3018f0e63167f72ef4bd7e6faccb.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya’da, merhum eski Başbakan ve Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen 'Adnan Menderes'e Vefa ve Anma' programında konuştu.Programda yaptığı konuşmada Yılmaz, "Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin ve fedakârlığın bulunduğu demokrasimizin kıymetini iyi bilmektedir. Seçimlerdeki yüksek katılım oranları, milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek milli iradenin hâkimiyetini perçinledik. Sırada Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapılması var. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyasetin müessesesinin yeni anayasa çalışmalarını katılımcı şekilde nihayete erdireceğine inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-uraloglu-darbeler-doneminde-yapilan-anayasamizin-artik-yetmedigini-dusunuyoruz-1088137138.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı yardımcısı, anayasa, sivil anayasa