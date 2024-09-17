https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-sirada-sivil-anayasa-var-1088140934.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından sırada sivil anayasa yapılması olduğunu söyledi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T23:26+0300
2024-09-17T23:26+0300
2024-09-17T23:26+0300
politika
cumhurbaşkanı yardımcısı
anayasa
sivil anayasa
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya’da, merhum eski Başbakan ve Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen 'Adnan Menderes'e Vefa ve Anma' programında konuştu.Programda yaptığı konuşmada Yılmaz, "Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin ve fedakârlığın bulunduğu demokrasimizin kıymetini iyi bilmektedir. Seçimlerdeki yüksek katılım oranları, milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek milli iradenin hâkimiyetini perçinledik. Sırada Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapılması var. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyasetin müessesesinin yeni anayasa çalışmalarını katılımcı şekilde nihayete erdireceğine inanıyorum" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-uraloglu-darbeler-doneminde-yapilan-anayasamizin-artik-yetmedigini-dusunuyoruz-1088137138.html
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cumhurbaşkanı yardımcısı, anayasa, sivil anayasa
cumhurbaşkanı yardımcısı, anayasa, sivil anayasa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sırada sivil anayasa var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından sırada sivil anayasa yapılması olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya’da, merhum eski Başbakan ve Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen 'Adnan Menderes'e Vefa ve Anma' programında konuştu.
Programda yaptığı konuşmada Yılmaz, "Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin ve fedakârlığın bulunduğu demokrasimizin kıymetini iyi bilmektedir. Seçimlerdeki yüksek katılım oranları, milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek milli iradenin hâkimiyetini perçinledik. Sırada Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapılması var. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyasetin müessesesinin yeni anayasa çalışmalarını katılımcı şekilde nihayete erdireceğine inanıyorum" ifadelerinde bulundu.