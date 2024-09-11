Jude Bellingham: Gerçek ilham Sümeyye Boyacı
23:45 11.09.2024 (güncellendi: 23:58 11.09.2024)
© InstagramMilli para yüzücü Sümeyye Boyacı ve futbolcu Jude Bellingham katıldıkları bir etkinlikte bir araya gelerek fotoğraf çekildiler. Jude Bellingham fotoğrafı "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı.
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Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ve futbolcu Jude Bellingham katıldıkları bir etkinlikte bir araya gelerek fotoğraf çekildiler. Jude Bellingham fotoğrafı "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı.
Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı ve Real Madrid'de oynayan İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir araya geldi.
Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, futbolcu Jude Bellingham'ın da katıldığı bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı. Etkinlikte bir araya gelen ikili fotoğraf çekildi.
Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Futbolcu Jude Bellingham ise Sümeyye Boyacı'nın paylaştığı fotoğrafı "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı.
© InstagramMilli para yüzücü Sümeyye Boyacı ve futbolcu Jude Bellingham katıldıkları bir etkinlikte bir araya gelerek fotoğraf çekildiler. Jude Bellingham fotoğrafı "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı.
Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ve futbolcu Jude Bellingham katıldıkları bir etkinlikte bir araya gelerek fotoğraf çekildiler. Jude Bellingham fotoğrafı "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı.