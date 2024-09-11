https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/jude-bellingham-gercek-ilham-sumeyye-boyaci-1087922232.html

Jude Bellingham: Gerçek ilham Sümeyye Boyacı

Jude Bellingham: Gerçek ilham Sümeyye Boyacı

Sputnik Türkiye

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ve futbolcu Jude Bellingham katıldıkları bir etkinlikte bir araya gelerek fotoğraf çekildiler. Jude Bellingham fotoğrafı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T23:45+0300

2024-09-11T23:45+0300

2024-09-11T23:58+0300

yaşam

real madrid

jude bellingham

sümeyye boyacı

paralimpik oyunları

paralimpik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087922471_0:459:774:894_1920x0_80_0_0_cba654a8d97e5d2b549b62f35e9441f1.jpg

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı ve Real Madrid'de oynayan İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir araya geldi.Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, futbolcu Jude Bellingham'ın da katıldığı bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı. Etkinlikte bir araya gelen ikili fotoğraf çekildi. Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Futbolcu Jude Bellingham ise Sümeyye Boyacı'nın paylaştığı fotoğrafı "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid, jude bellingham, sümeyye boyacı, paralimpik oyunları, paralimpik