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Elon Musk rest çekip küfretmiş, von der Leyen yarı yolda bırakmıştı: AB Dijital Komisyon Üyesi istifa etti
Elon Musk rest çekip küfretmiş, von der Leyen yarı yolda bırakmıştı: AB Dijital Komisyon Üyesi istifa etti
Sputnik Türkiye
AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'ndan sorumlu üyesi Breton, Elon Musk ile giriştiği 'Donald Trump tartışması' ardından istifa etti. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T14:51+0300
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Avrupa Birliği ile Elon Musk arasında yaşanan gerilim tırmanırken, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'ndan (DSA) sorumlu komiseri Thierry Breton, Musk'a yönelik sert uyarılarının ardından istifa etti. Olaylar, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir röportajını yayımlamasıyla başladı. Avrupa Birliği, bu tür içeriklerin yayılmasının potansiyel olarak zararlı olabileceği gerekçesiyle Musk'a bir mektup göndermişti.Elon Musk'ı suçlamıştı 12 Ağustos 2024 tarihli bu mektupta Thierry Breton, Musk'tan Avrupa Birliği yasalarına ve özellikle Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uyum sağlamasını talep etti. Breton, X platformunun AB yasalarına uygun şekilde zararlı içerikleri denetlemesi gerektiğini belirtti. Musk ise AB'nin bu taleplerine tepki olarak bir 'Tropic Thunder' filminden esinlenilen bir meme paylaşarak Breton'a "Ve kelimenin tam anlamıyla s***** g***!" ifadesiyle yanıt vermişti. Bu gelişmelerin ardından, Thierry Breton ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yaşanan bir anlaşmazlık gündeme geldi. Breton, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Avrupa Komisyonu'nda ikinci bir dönem için aday gösterilmişti. Ancak Breton, Von der Leyen'in Macron'u bu adaylığı geri çekmeye zorladığını iddia etti. 'Cinsiyet dengesi nedeniyle'Von der Leyen'in cinsiyet dengesi sağlama çabası kapsamında Fransa'ya daha etkili bir pozisyon teklif ettiğini, ancak bunun için farklı bir aday gönderilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi. Sonuç olarak, Breton, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komiserliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/elon-musktan-dusunduren-soru-sizce-neden-kimse-biden-veya-harrise-suikast-yapmayi-denemiyor-1088056200.html
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elon musk, ab, dijital, avrupa birliği, sosyal medya, sosyal medya yasası, abd, twitter
elon musk, ab, dijital, avrupa birliği, sosyal medya, sosyal medya yasası, abd, twitter

Elon Musk rest çekip küfretmiş, von der Leyen yarı yolda bırakmıştı: AB Dijital Komisyon Üyesi istifa etti

14:51 16.09.2024 (güncellendi: 14:52 16.09.2024)
© AFP 2023 / SERGEI GAPONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
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AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'ndan sorumlu üyesi Breton, Elon Musk ile giriştiği 'Donald Trump tartışması' ardından istifa etti.
Avrupa Birliği ile Elon Musk arasında yaşanan gerilim tırmanırken, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'ndan (DSA) sorumlu komiseri Thierry Breton, Musk'a yönelik sert uyarılarının ardından istifa etti.
Olaylar, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir röportajını yayımlamasıyla başladı. Avrupa Birliği, bu tür içeriklerin yayılmasının potansiyel olarak zararlı olabileceği gerekçesiyle Musk'a bir mektup göndermişti.

Elon Musk'ı suçlamıştı

12 Ağustos 2024 tarihli bu mektupta Thierry Breton, Musk'tan Avrupa Birliği yasalarına ve özellikle Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) uyum sağlamasını talep etti. Breton, X platformunun AB yasalarına uygun şekilde zararlı içerikleri denetlemesi gerektiğini belirtti. Musk ise AB'nin bu taleplerine tepki olarak bir 'Tropic Thunder' filminden esinlenilen bir meme paylaşarak Breton'a "Ve kelimenin tam anlamıyla s***** g***!" ifadesiyle yanıt vermişti.
Bu gelişmelerin ardından, Thierry Breton ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yaşanan bir anlaşmazlık gündeme geldi. Breton, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Avrupa Komisyonu'nda ikinci bir dönem için aday gösterilmişti. Ancak Breton, Von der Leyen'in Macron'u bu adaylığı geri çekmeye zorladığını iddia etti.

'Cinsiyet dengesi nedeniyle'

Von der Leyen'in cinsiyet dengesi sağlama çabası kapsamında Fransa'ya daha etkili bir pozisyon teklif ettiğini, ancak bunun için farklı bir aday gönderilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi.
Sonuç olarak, Breton, bu gelişmelerin ardından Avrupa Komiserliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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