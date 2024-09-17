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Baraj göllerine 1 milyon yavru sazan bırakıldı
Baraj göllerine 1 milyon yavru sazan bırakıldı
Sputnik Türkiye
Siirt'te 1 milyon yavru sazan balığı barajların havzalarına bırakıldı. Vali Kemal Kızılkaya yıl sonuna kadar toplam 2 milyon yavru balığın Siirt'teki su... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Siirt'te, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Alkumru barajlarının havzalarına bırakıldı.Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.Vali Kemal Kızılkaya, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda düzenlenen programda, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar toplam 2 milyon yavru balığın Siirt'teki su kaynaklarına bırakılacağını belirterek, balıkçılığın Siirt'te daha da gelişeceğini söyledi.Vali Kızılkaya, Siirt'te balıkçılığın gelişmesi hakkında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
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sazan, balık, yavru, baraj, baraj gölü, balıkçılık, siirt, siirt valiliği
sazan, balık, yavru, baraj, baraj gölü, balıkçılık, siirt, siirt valiliği

Baraj göllerine 1 milyon yavru sazan bırakıldı

02:06 17.09.2024
© AA / Mehmet Niyazi DenizTarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Mehmet Niyazi Deniz
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Siirt'te 1 milyon yavru sazan balığı barajların havzalarına bırakıldı. Vali Kemal Kızılkaya yıl sonuna kadar toplam 2 milyon yavru balığın Siirt'teki su kaynaklarına bırakılacağını açıkladı.
Siirt'te, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Alkumru barajlarının havzalarına bırakıldı.
Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.
Vali Kemal Kızılkaya, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda düzenlenen programda, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar toplam 2 milyon yavru balığın Siirt'teki su kaynaklarına bırakılacağını belirterek, balıkçılığın Siirt'te daha da gelişeceğini söyledi.
Vali Kızılkaya, Siirt'te balıkçılığın gelişmesi hakkında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Bugün ilimizde, iç sularda balıkçılığın gelişimi için Şanlıurfa'daki tesislerden getirilen 1 milyon yavru sazanı eş zamanlı olarak bıraktık. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde yöresel balığımız olan şabut balığını da 1 milyon adet olarak yine bu iç sularımıza, balıkçılığın gelişimi için bırakacağız. Bu vesileyle emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. İlimiz iç sular açısından, coğrafyasıyla, tarihiyle, doğal güzellikleriyle zengin bir vilayet. Biz istiyoruz ki burada balıkçılık da aynı şekilde gelişsin. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek"
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