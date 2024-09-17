Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik
© AA / Adsız GünebakanTicaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı.
© AA / Adsız Günebakan
Abone ol
Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda basın açıklamasında bulundu. Kiraz, lavanta, gül ile elma ve diğer meyvelerde büyük üretim artışı olduğunu belirterek Isparta'daki esnafa 75 milyon liralık ek finansman paketini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da esnafa 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu.
Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da ziyaretler kapsamında STK temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Bakan Bolat, STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, Isparta'da büyük bir ekonomik başarının yakalandığını belirterek ilave 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu. Bakan Bolat "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik. Yarın inşallah bu rakam gönderilecek, esnaflarımız bunu işlerini geliştirmek amacıyla memnuniyetle kullanabilirler" ifadelerini kullandı.
'Hindistan pazarı kısmen açıldı'
Isparta'da ihracatın 2024 yılının ilk sekiz ayı itibariyle kentte 425 milyon dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat şunları söyledi:
Isparta için önemli bir pazar olan Rusya ve Ukrayna pazarlarında gerek gönderme anlamında gerekse tahsilat anlamında tıkanıklıklar olabiliyor. Hindistan pazarı kısmen açıldı. Mısır'la alakalı olarak ve Çin ve Japonya'yla olan görüşmelerimizde de o pazarların açılması noktasında azami çaba sarf ediyoruz.
'2 trilyonun üzerinde para harcandı'
Deprem felaketinin o zamanki dolar kuru ile 104 milyar dolara tekabül ettiğine değinen Bakan Bolat şöyle konuştu:
Bütçedeki bazı kalemlerden tasarruflar yaparak evsiz kalan, iş yeri yıkılan, yüz binlerce insanın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık. O nedenle gerek bütçe dengeleri gerekse döviz noktasındaki dengeyi tutturabilmek için orta vadeli programımızı geçen yıldan bu yana kararlılıkla uyguluyoruz. Büyük bir sabır ve dayanışma gösteren halkımıza şükran borçluyuz. Sonuçlar itibariyle döviz rezervlerimizi bir yılda arttırmayı başardık. Bürüt rezervleriniz 150 milyar dolar sınırında. Deprem bölgesindeki altyapı, üstyapı çalışmaları için aşağı yukarı 2 trilyonun üzerinde para harcandı. Şu ana kadar 101 bin konut teslim ediliyor. Yıl sonuna kadar hedef 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek. 600 bin civarında konut, iş yerleri, köy evlerinin yapımı tamamlanacak. Bunların da bitirilme hedefleri 2026'nın sonu. Bunu da el birliğiyle başaracağız.