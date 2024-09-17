https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-bolat-esnafa-75-milyon-liralik-ek-finasman-paketi-mujdesini-verdik-1088139282.html

Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik

Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda basın açıklamasında bulundu. Kiraz, lavanta, gül ile elma ve diğer meyvelerde büyük... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T22:07+0300

2024-09-17T22:07+0300

2024-09-17T22:07+0300

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da esnafa 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu.Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da ziyaretler kapsamında STK temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Bakan Bolat, STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, Isparta'da büyük bir ekonomik başarının yakalandığını belirterek ilave 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu. Bakan Bolat "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik. Yarın inşallah bu rakam gönderilecek, esnaflarımız bunu işlerini geliştirmek amacıyla memnuniyetle kullanabilirler" ifadelerini kullandı.'Hindistan pazarı kısmen açıldı'Isparta'da ihracatın 2024 yılının ilk sekiz ayı itibariyle kentte 425 milyon dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat şunları söyledi:'2 trilyonun üzerinde para harcandı'Deprem felaketinin o zamanki dolar kuru ile 104 milyar dolara tekabül ettiğine değinen Bakan Bolat şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-uraloglu-darbeler-doneminde-yapilan-anayasamizin-artik-yetmedigini-dusunuyoruz-1088137138.html

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