Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:20
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:31
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Melek Büyükçınar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-bolat-esnafa-75-milyon-liralik-ek-finasman-paketi-mujdesini-verdik-1088139282.html
Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik
Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda basın açıklamasında bulundu. Kiraz, lavanta, gül ile elma ve diğer meyvelerde büyük... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T22:07+0300
2024-09-17T22:07+0300
politika
ticaret
ticaret bakanlığı
finans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1078998355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49ae200e78b986ef8b9569b2d8148809.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da esnafa 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu.Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da ziyaretler kapsamında STK temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Bakan Bolat, STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, Isparta'da büyük bir ekonomik başarının yakalandığını belirterek ilave 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu. Bakan Bolat "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik. Yarın inşallah bu rakam gönderilecek, esnaflarımız bunu işlerini geliştirmek amacıyla memnuniyetle kullanabilirler" ifadelerini kullandı.'Hindistan pazarı kısmen açıldı'Isparta'da ihracatın 2024 yılının ilk sekiz ayı itibariyle kentte 425 milyon dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat şunları söyledi:'2 trilyonun üzerinde para harcandı'Deprem felaketinin o zamanki dolar kuru ile 104 milyar dolara tekabül ettiğine değinen Bakan Bolat şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-uraloglu-darbeler-doneminde-yapilan-anayasamizin-artik-yetmedigini-dusunuyoruz-1088137138.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1078998355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edfc7bcdb6f6faa461a00685693deb94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret, ticaret bakanlığı, finans
ticaret, ticaret bakanlığı, finans

Bakan Bolat: Esnafa 75 milyon liralık ek finasman paketi müjdesini verdik

22:07 17.09.2024
© AA / Adsız GünebakanTicaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Adsız Günebakan
Abone ol
Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda basın açıklamasında bulundu. Kiraz, lavanta, gül ile elma ve diğer meyvelerde büyük üretim artışı olduğunu belirterek Isparta'daki esnafa 75 milyon liralık ek finansman paketini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da esnafa 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu.
Ticaret Bakanı Bolat, Isparta'da ziyaretler kapsamında STK temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Bakan Bolat, STK temsilcilerine yaptığı konuşmada, Isparta'da büyük bir ekonomik başarının yakalandığını belirterek ilave 75 milyon liralık ek finansman paketini duyurdu. Bakan Bolat "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden finansman maliyetini yüzde elli sübvanse ettiğimiz esnaf kredilerimizde, bugünün hatırasına ilave 75 milyon liralık bir finansman paketi müjdesini verdik. Yarın inşallah bu rakam gönderilecek, esnaflarımız bunu işlerini geliştirmek amacıyla memnuniyetle kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

'Hindistan pazarı kısmen açıldı'

Isparta'da ihracatın 2024 yılının ilk sekiz ayı itibariyle kentte 425 milyon dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat şunları söyledi:

Isparta için önemli bir pazar olan Rusya ve Ukrayna pazarlarında gerek gönderme anlamında gerekse tahsilat anlamında tıkanıklıklar olabiliyor. Hindistan pazarı kısmen açıldı. Mısır'la alakalı olarak ve Çin ve Japonya'yla olan görüşmelerimizde de o pazarların açılması noktasında azami çaba sarf ediyoruz.

'2 trilyonun üzerinde para harcandı'

Deprem felaketinin o zamanki dolar kuru ile 104 milyar dolara tekabül ettiğine değinen Bakan Bolat şöyle konuştu:
Bütçedeki bazı kalemlerden tasarruflar yaparak evsiz kalan, iş yeri yıkılan, yüz binlerce insanın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık. O nedenle gerek bütçe dengeleri gerekse döviz noktasındaki dengeyi tutturabilmek için orta vadeli programımızı geçen yıldan bu yana kararlılıkla uyguluyoruz. Büyük bir sabır ve dayanışma gösteren halkımıza şükran borçluyuz. Sonuçlar itibariyle döviz rezervlerimizi bir yılda arttırmayı başardık. Bürüt rezervleriniz 150 milyar dolar sınırında. Deprem bölgesindeki altyapı, üstyapı çalışmaları için aşağı yukarı 2 trilyonun üzerinde para harcandı. Şu ana kadar 101 bin konut teslim ediliyor. Yıl sonuna kadar hedef 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek. 600 bin civarında konut, iş yerleri, köy evlerinin yapımı tamamlanacak. Bunların da bitirilme hedefleri 2026'nın sonu. Bunu da el birliğiyle başaracağız.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
POLİTİKA
Bakan Uraloğlu: Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yetmediğini düşünüyoruz
20:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала