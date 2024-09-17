https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/artvinde-sel-ve-heyelan-yol-coktu-1088125231.html

Artvin'de sel ve heyelan: Yol çöktü

Artvin'de sel ve heyelan: Yol çöktü

Sputnik Türkiye

Artvin'nin Arhavi ilçesinde dünden beri etkili olan yağmurda asfalt yolun bir bölümü çöktü. Ekipler, dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T15:15+0300

2024-09-17T15:15+0300

2024-09-17T15:15+0300

türkiye

artvin

sel

sel felaketi

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Artvin’in kıyı kesimlerinde dün öğlenden sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski teşkil eden Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yol çöktüArhavi ilçesinin köylerine giden grup yolu Kale mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi mevkiinde su taşkınları nedeniyle çökerken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/afad-duyurdu-cevre-illerden-de-hissedildi-manisada-deprem-1088123691.html

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artvin, sel, sel felaketi