https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/afad-duyurdu-cevre-illerden-de-hissedildi-manisada-deprem-1088123691.html
AFAD duyurdu, çevre illerden de hissedildi: Manisa'da deprem
AFAD duyurdu, çevre illerden de hissedildi: Manisa'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T14:38+0300
2024-09-17T14:38+0300
2024-09-17T14:44+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
manisa
kandilli
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.AFAD verilerine göre 4 büyüklüğündeki deprem saat 14.22'de meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/naci-gorurden-tunceli-depremiyle-ilgili-aciklama-bu-yorede-deprem-bekliyoruz-1088098508.html
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AFAD duyurdu, çevre illerden de hissedildi: Manisa'da deprem
14:38 17.09.2024 (güncellendi: 14:44 17.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD verilerine göre 4 büyüklüğündeki deprem saat 14.22'de meydana geldi.