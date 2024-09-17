https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/afad-duyurdu-cevre-illerden-de-hissedildi-manisada-deprem-1088123691.html

AFAD duyurdu, çevre illerden de hissedildi: Manisa'da deprem

AFAD duyurdu, çevre illerden de hissedildi: Manisa'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T14:38+0300

2024-09-17T14:38+0300

2024-09-17T14:44+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

manisa

kandilli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.AFAD verilerine göre 4 büyüklüğündeki deprem saat 14.22'de meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/naci-gorurden-tunceli-depremiyle-ilgili-aciklama-bu-yorede-deprem-bekliyoruz-1088098508.html

türkiye

manisa

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem mi oldu, afad deprem son dakika. nerede deprem oldu, afad deprem son dakika, deprem mi oldu, deprem son dakika