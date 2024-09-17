AK Parti'de 2 İl Başkanı istifa etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:20
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:31
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ak-partide-2-il-baskani-istifa-etti-1088099107.html
AK Parti'de 2 İl Başkanı istifa etti
AK Parti'de 2 İl Başkanı istifa etti
Sputnik Türkiye
AK Parti Çanakkale ve AK Parti Ağrı İl Başkanları istifa ettiklerini duyurdu. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T01:06+0300
2024-09-17T01:06+0300
türkiye
ak parti
çanakkale
ağrı
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047924101_0:3:1921:1083_1920x0_80_0_0_45cb206334a14a6d97c5dd2c237c0b72.jpg
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör görevinden ayrıldığını duyurdu. AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, istifasını dile getirdiği açıklamasında şöyle konuştu:AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın görevini tamamladığını beyan ettiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ak-parti-myk-sona-erdi-omer-celikten-ilk-aciklamalar-1088086643.html
türkiye
çanakkale
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047924101_236:0:1683:1085_1920x0_80_0_0_054e4f623c2dada6d0df16b1e9b2547c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, çanakkale, ağrı, istifa
ak parti, çanakkale, ağrı, istifa

AK Parti'de 2 İl Başkanı istifa etti

01:06 17.09.2024
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
Abone ol
AK Parti Çanakkale ve AK Parti Ağrı İl Başkanları istifa ettiklerini duyurdu.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör görevinden ayrıldığını duyurdu.
AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, istifasını dile getirdiği açıklamasında şöyle konuştu:
"AK Parti, milletine aşık, geçmişle bağını koparmadan geleceği kurmak için harekete geçmiş, her daim mazlumların feryadını duyup yardıma koşmuş, tarihten aldığı şuurla sadece 2023'ü değil, 2053 ve 2071'i hedef olarak belirlemiş, çalışkan, cesur, özgüvenli, dertli ve fedakar bir liderin öncülüğünde hareketine başlamıştır. Yaklaşık yirmi iki yıllık bir sürede Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü görmek herkese nasip olmayacak türden bir ayrıcalıktır. Milletimiz bu dönüşümün farkında olsa da Türkiye'nin bu güçlü halini kabullenemeyenler içte ve dışta Cumhurbaşkanımıza karşı olan tutumlarını sürdürmektedir. Batı'nın ve ülkemiz içindeki uzantılarının Türkiye ve İslam düşmanlığına yönelik tutumları karşısında bize düşen Cumhurbaşkanımızı bu kutlu mücadelesinde yalnız bırakmamaktır. Gerçi Cumhurbaşkanımız her daim milletin teveccühünü kazanmıştır. Son yirmi iki yılda gerçekleştirilen atılımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği milli savunma sistemleri, yerli otomobil, Mavi Vatan için verilen mücadeleler milletimizin ve dostlarımızın takdirini kazandığı gibi düşmanlarımızın da korkularını artırmıştır. Eğitim, iletişim, ulaşım, tarım, endüstri ve enerjide gerçekleştirilen devrimler ülkemizin altyapı sorununu çözmüştür. Aile kurumunun korunması, ecdadın mirasına sahip çıkılması, Ayasofya'nın yeniden ihyası gibi manevi dünyamızı da ihmal etmeyen bu kalkınma şüphesiz ki bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için 26.01.2023 tarihinden beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum. Özelikle şunu belirtmek istiyorum görev yaptığım süre boyunca temiz kaldık, temiz çalıştık, kirlenmedik dik durduk kirlenmeye izin vermedik. Alnımız aktır, vicdanımız rahattır. Bütün mesaimizi partimizin başarısı için harcadık. Görev yaptığım süre boyunca bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Doğu Anadolu Bölge Koordinotörlerimiz Sayın Metin Bulut'a, sayın Mehmet Şükrü Erdinç'e il Koordinotörümüz Sayın Emrullah Gür'e şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte desteklerini esirgemeyen milletvekilimiz sayın Ruken Şahin Kilerci'ye, de teşekkürü borç bilirim"
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın görevini tamamladığını beyan ettiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum. Partimizin vicdanı ve teminatı AK Gençlik'te başlamış olduğumuz yolculuğumuz ana kademe il yöneticiliği sonrası 5 yıl boyunca İl Başkanlığı görevi ile devam etmişti. Bu süre zarfı içerisinde dava ilkelerimizi, teşkilat anlayışımızı ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mihmandarlığındaki AK Parti hükümetlerinin şehrimize ve ülkemize edindirdiği kazanımlarla makus tarihimizden kurtulurken ortaya koyulan sevgi ve özveriyi anlatmayı kendimize ilke edindik. Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla partimiz kararları etrafında teşkilatlarımızla birleşerek görevimizi ifa etmenin vicdani huzurunu yaşıyoruz. Bu süreçte üzüntülerimiz ve mutluluklarımızı bir arada yaşadık ve ne olursa olsun tarzımız, nezaketimiz, efendiliğimiz ve ahlakımızla bu anlamda kendisini örnek aldığımız Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sadakatimiz dün olduğu gibi yarın da vazgeçilmez ilkemiz olmaya devam edecektir. Bizlere bu kutlu davada hizmet etme imkanı veren Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma güven ve desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn. Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Marmara Bölge Başkanımız Sn. Halis Dalkılıç'a ve İl Koordinatörümüz Sn. Gökhan Diktaş'a şükranlarımı sunuyorum.
Kutlu davamızın bir sancaktarı olarak görev yaptığımız süre boyunca şehrimize yapılan bir çok yatırıma omuz vermeye, halkımızın sesi olmaya, marka şehir olma yolundaki Çanakkale'mizin bir sevdalısı olarak teşkilatları, vekilleri ve yerel yönetimleriyle adeta bir seferlik ilan ederek hemşehrilerimizin teveccühüne olan borcumuzu ödemeye gayret ettik. Bu olağan bayrak değişimi sonrası partimizin vizyonuna olan sorumluluğunu ifa etme yolunda yeni il başkanımıza şimdiden başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. Ayrıca görev zamanımız boyunca bizlerden emeklerini ve ağabeyliğini esirgemeyen İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'a, MKYK üyemiz Jülide İskenderoğlu'na, Milletvekilimiz Ayhan Gider'e teşekkür ediyorum. 'Güçlü ve Büyük Türkiye' ülküsüyle bizlerle büyük fedakârlık ve özveri göstererek çalışan; İl yöneticilerimize, Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı ve AK Kadınlarımıza, Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal ve AK Gençlerimize, tüm İlçe ve Belde başkanlarımız ile İlçe ve Belde yöneticilerimize, yerel yönetimlerimizdeki temsilcilerimiz olan Belediye Başkanlarımız ile İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerimize ve dahi partimizin tüm kademelerinde görev almış emektarları tüm yol ve dava arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Partimizin aziz milletimizle el ele 'Büyük Türkiye' yolundaki yürüyüşüne daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancım ve desteğimle; Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda şahsım adına partim, şehrim ve ülkem için üzerime düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğimi bir kez daha belirtirken; gençliğimin en güzel yıllarını liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşüne denk getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyorum. Değerli kamuoyuna en kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
POLİTİKA
AK Parti MYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik'ten ilk açıklamalar
Dün, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала