https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ak-parti-myk-sona-erdi-omer-celikten-ilk-aciklamalar-1088086643.html

AK Parti MYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik'ten ilk açıklamalar

AK Parti MYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik'ten ilk açıklamalar

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T17:38+0300

2024-09-16T17:38+0300

2024-09-16T19:00+0300

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Almanya'da çıkan yangında 2 Türk vatandaşı için baş sağlığı dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.'Sivil Anayasa ihtiyaç değil zorunluluktur'Türkiye için sade ve dinamik bir anayasanın ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:'Hepimiz teşkilatlarımızın üzerine titreriz'Sivil siyasetin üstünlüğü teşkilat ve vatandaşlarımız arasında bağ kurulmasıdır diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları belirtti:'Siyasetçinin yegane sicil amiri vatandaştır'Türkiye Buluşmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik şunlara değindi:AK Parti'den CHP'ye yanıtYerel seçimlerden sonra AK Parti'nin CHP gerisinde kaldığı iddialarına yanıt veren Sözcü Ömer Çelik ''Bunun geldiği noktada son zamanlarda 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'nin geride kaldığı CHP'nin öne geçtiği gibisinden birtakım spekülasyonlar yapılıyordu. Artık CHP açısından böyle bir durumun olmadığı. CHP'deki gelgit siyasetinin vatandaşımız tarafından elinin tersiyle itilip, siyasetin gerçek mecrasının AK Parti'de gerçekleştirdiğini göstermektedir'' dedi. 'Demokrasinin taşıyıcısı AK Parti'CHP içerisindeki tutarlık olmadığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Kemal Bey zamanındaki helalleşme, Özgür Bey zamanındaki normalleşme en son geldi cumhura hakaret edenleri himaye etmeye dönüştü. Vatandaşımız bunun notunu vermektedir. Tutarlılık olmadığı zaman bundan netice alınması mümkün değildir. Sivil siyasetin en büyük adresi, demokrasinin taşıyıcısı AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda yoğunlaşmaktadır'' açıklamasında bulundu.'İsrail güçleri doğrudan hedef aldı'İsrail'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklamalarda bulunan Ömer Çelik militan şeklinde haber yapan gazetelere sert tepki göstererek şunları söyledi:'Meis adasına giderek Türkiye'yi hedef aldı'Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın haddini aşan açıklamalar yaptığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Yunanistan'daki gelişmeleri her zaman yakından takip ediyoruz Sayın Miçotakis'le Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra yeni bir diyalog kapısı açılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 'aynı denizi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülkeyiz, aramızda sorun olması normaldir, bunları aramıza kimseyi karıştırmadan beraber çözelim' demişti. Ama Yunanistan içindeki kaos lobisi, radikal unsurlar bu diyaloğu sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Burada bir provokatör savunma bakanı Dendias haddini aşan açıklamalar yaptı. Kıyılarımıza 2 kilometre mesafedeki Meis adasına giderek Türkiye'yi hedef aldı'' ifadesinde bulundu.'İki komşu ülkeyiz'İki komşu olduklarını belirten Ömer Çelik sorunun iki devlet arasında çözülmesi gerektiğini belirterek ''Herkesin bilmesi gereken şudur; biz buradaki hak ve menfaatlerimizi masada diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözmek iradesindeyiz. İki komşu ülkeyiz, başkalarının kendi çıkarları temelinde bölgeyi istikrarsızlaştırmak için gelmek istediğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de bayrak gösterip sorunları daha yoğunlaştırdığını her zaman görüyoruz. Herkese kazandıracak olan herkes gider sonuçta biz kalırız'' dedi.Anayasanın ilk 4 maddesi değişecek mi?HÜDA PAR'ın Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili açıklamalarına Ömer Çelik ''Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. Burada daha önce de belli gündemler olduğunda sorulmuştu. Sivil bir anayasa istiyoruz, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak anayasa istiyoruz. Milli iradeyi esas teşkil eden yapı olacak Anayasa'yı istiyoruz. 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir'' açıklamasında bulundu.Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş'un tartışmasıCHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasında cenazede yaşanan tartışmaya yanıt veren Ömer Çelik ''Burası bir cenaze töreni, şehidimizi uğurluyoruz. Özgür Bey keşke bu şekildeki konuşmayı babasının yanında yapmasaydı. Cenaze adabına uygun bir şekilde davransaydı. O cenazeye katılan herkesin vermek istediği mesaj; Ayşenur'un şehadetini selamlamaktır. Bu süreçte Özgür Bey iki tane hata yaptı. Bir tanesi Ayşenur'un fedakarlığını ideolojiye indirdi. Bu doğru değildir. Gazze bir insanlık meselesidir. Netanyahu ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşmasını ideolojik çerçeveye büründürmüştü, 'burada batı medeniyetini savunuyoruz' demişti. Netanyahu'nun savunduğu şeyleri medeniyet düşmanlığı ve barbarlıkla bir araya gelebilr. Türkiye'de Özgür Bey, Ayşenur'un tavrını belli bir ideolojik geleneğin temsilcisi olarak ortaya koydu. Halbuki baktığınızda insanlık için bir şey…'' dedi.'Cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değil'Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde konuşma kavgası yaşanması hakkında cenazelerin siyasi partilerin nutuk atacağı yer olmadığını belirten Ömer Çelik şunları söyledi:

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