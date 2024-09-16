AK Parti MYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik'ten ilk açıklamalar
17:38 16.09.2024 (güncellendi: 19:00 16.09.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Anayasa konusunda ilk 4 maddenin değiştirilmeyeceğine değinen Ömer Çelik, anayasanın ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu belirtti.
Almanya'da çıkan yangında 2 Türk vatandaşı için baş sağlığı dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
'Sivil Anayasa ihtiyaç değil zorunluluktur'
Türkiye için sade ve dinamik bir anayasanın ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:
Darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerekir. Bunun için de net bir şekilde ciddi bir anayasaya sivil anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 19 kez değiştirildi tabiri caizse yamalı bohçaya döndü. Darbenin izlerinin hem lafzına hem de ruhuna sindiği sonuçlar maalesef Türkiye'nin önünde engel olmaya devam etmektedir. Gelinen nokta kendi içinde bütünlüğü olan, sivil gözle yapılmış, özgürlükleri korumak, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak sadelikte ve dinamik anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Demokrasi konusundaki samimiyetlerden bir tanesi de Anayasa sürecine destek vermekle ilgilidir. Sağdan, soldan, çeşitli kesimlerden herkes Anayasa'nın değişmesi gerektiğini ifade ediyor. Hayata geçirmek konusunda bir sürü engeller oluyor. Sistemi kilitleyen birtakım tutumların stratejik düzeyde Anayasa değişimini engellemek üzere işlevselleştirildiğini gördük. Türkiye'nin bu Anayasa'dan kurtarmak gerektiği açıktır. Gelecek nesillere bir borçtur.
'Hepimiz teşkilatlarımızın üzerine titreriz'
Sivil siyasetin üstünlüğü teşkilat ve vatandaşlarımız arasında bağ kurulmasıdır diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları belirtti:
Teşkilat başkanlığımızın Türkiye Buluşmaları adı altında bu hafta itibariyle başladı. MYK, MKYK; milletvekillerinden birçok arkadaşımız sahaya indiler. Buradan bütün AK Parti teşkilatlarındaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Teşkilatlarımız göz bebeğimizdir. Hepimiz teşkilatlarımızın üzerine titreriz. İnşa edilen siyasetin ana taşıyıcıdır. Teşkilatımızın yaptığı çalışmalar müreffeh geleceğe, demokrasiye en önemli katkıyı sağlamaktadır. Sivil siyasetin üstünlüğü teşkilat ve vatandaşlarımız arasında bağ ile mümkündür. Siyaset milletten devlete yapılan bir süreçtir.
'Siyasetçinin yegane sicil amiri vatandaştır'
Türkiye Buluşmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik şunlara değindi:
Siyasi temsil toplumsal taleplerden koparsa demokratik siyaset kolonlarını kaybeder. Kolonları kestiğinizde siyaset demokratik olmaktan çıkar, profesyonel bir faaliyet olur, gerçek amacını, işlevini kaybeder. Siyasetin esası toplumsal hayatını maliyetini azaltmaktır. Toplumdaki fotoğrafı net bir şekilde görüp siyaseti buna göre yönetmektir. Vatandaşın, milli iradenin taleplerinin, milli egemenliğin esası olan işlevlerin siyasete yansıtılması demokratik siyasetin ana mekanizmasıdır. Siyasetçinin yegane sicil amiri vatandaştır. Siyaset kendisine vatandaşın dışında birtakım dış etkileri amir olarak seçerse meşruiyetini kaybeder. Bu çerçevede Türkiye Buluşmaları yaz dönemi boyunca güçlü çalışmalar yapmış teşkilatımızın bunu hayata geçirmesi açısından önemli olmuştur. Faaliyetlerimizi yürütürken esas olarak vatandaşımıza bakarız. Diğer çalışmalar, anketler, stratejik değerlendirmeler siyasetin orta hakemin karar verirken yan hakeme baktığı kadar bakması gerekir. Esas olan vatandaşımızdır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye Buluşmaları'ndaki arkadaşlar raporlarını veriyorlar. Son derece verimli oluyor.
AK Parti'den CHP'ye yanıt
Yerel seçimlerden sonra AK Parti'nin CHP gerisinde kaldığı iddialarına yanıt veren Sözcü Ömer Çelik ''Bunun geldiği noktada son zamanlarda 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'nin geride kaldığı CHP'nin öne geçtiği gibisinden birtakım spekülasyonlar yapılıyordu. Artık CHP açısından böyle bir durumun olmadığı. CHP'deki gelgit siyasetinin vatandaşımız tarafından elinin tersiyle itilip, siyasetin gerçek mecrasının AK Parti'de gerçekleştirdiğini göstermektedir'' dedi.
'Demokrasinin taşıyıcısı AK Parti'
CHP içerisindeki tutarlık olmadığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Kemal Bey zamanındaki helalleşme, Özgür Bey zamanındaki normalleşme en son geldi cumhura hakaret edenleri himaye etmeye dönüştü. Vatandaşımız bunun notunu vermektedir. Tutarlılık olmadığı zaman bundan netice alınması mümkün değildir. Sivil siyasetin en büyük adresi, demokrasinin taşıyıcısı AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda yoğunlaşmaktadır'' açıklamasında bulundu.
'İsrail güçleri doğrudan hedef aldı'
İsrail'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklamalarda bulunan Ömer Çelik militan şeklinde haber yapan gazetelere sert tepki göstererek şunları söyledi:
Değerli kardeşimiz, şehidimiz Ayşenur Ezgi Eygi'yi dualarla uğurladık. Allah rahmet eylesin. İsrail güçleri bu kardeşimizi doğrudan hedef alarak öldürmüştür. Bir çifte standart da burada görüyoruz. Bazı basın kurumları Ayşenur kardeşimizden bahsederken, başka bir coğrafyada yaptığı kariyer çerçevesinde rahatça yer alacak iken, bu katliam karşısında Ayşenur'la haber yaparken militan diyorlar. Bunlar barışı, adaleti savunan herkese militan derler. Bunların ruhları kirlenmiştir, akılları kirlenmiştir. Yegane amaçları insanlığı daha büyük kaosun içerisine sokmaktır. Kendileri ile ufacık iş söz konusu olduğunda dünyanın en önemli meselesi haline getirirler. Bunun bir de alt payandaları ve destekçileri var. Onlar da Ayşenur kardeşimizi kimin öldürdüğünü belirtmeden öldürüldü diye geçiyorlar. Kim, niye öldürdü? Bütün bunları yazmıyorlar. Orada katliam makinasını savunmaya dönük şu var. Birtakım haberlerde maalesef Türkiye'de de yaptılar. İsrail'deki katliam şebekesinin 40 binden fazla insanı katletmiş olan bu şebekenin istemeden ve doğrudan olmayan şekilde bu eyleme imza attığını neye göre söylüyorlar?
'Meis adasına giderek Türkiye'yi hedef aldı'
Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın haddini aşan açıklamalar yaptığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Yunanistan'daki gelişmeleri her zaman yakından takip ediyoruz Sayın Miçotakis'le Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra yeni bir diyalog kapısı açılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 'aynı denizi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülkeyiz, aramızda sorun olması normaldir, bunları aramıza kimseyi karıştırmadan beraber çözelim' demişti. Ama Yunanistan içindeki kaos lobisi, radikal unsurlar bu diyaloğu sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Burada bir provokatör savunma bakanı Dendias haddini aşan açıklamalar yaptı. Kıyılarımıza 2 kilometre mesafedeki Meis adasına giderek Türkiye'yi hedef aldı'' ifadesinde bulundu.
'İki komşu ülkeyiz'
İki komşu olduklarını belirten Ömer Çelik sorunun iki devlet arasında çözülmesi gerektiğini belirterek ''Herkesin bilmesi gereken şudur; biz buradaki hak ve menfaatlerimizi masada diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözmek iradesindeyiz. İki komşu ülkeyiz, başkalarının kendi çıkarları temelinde bölgeyi istikrarsızlaştırmak için gelmek istediğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de bayrak gösterip sorunları daha yoğunlaştırdığını her zaman görüyoruz. Herkese kazandıracak olan herkes gider sonuçta biz kalırız'' dedi.
Anayasanın ilk 4 maddesi değişecek mi?
HÜDA PAR'ın Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili açıklamalarına Ömer Çelik ''Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. Burada daha önce de belli gündemler olduğunda sorulmuştu. Sivil bir anayasa istiyoruz, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak anayasa istiyoruz. Milli iradeyi esas teşkil eden yapı olacak Anayasa'yı istiyoruz. 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir'' açıklamasında bulundu.
Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş'un tartışması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasında cenazede yaşanan tartışmaya yanıt veren Ömer Çelik ''Burası bir cenaze töreni, şehidimizi uğurluyoruz. Özgür Bey keşke bu şekildeki konuşmayı babasının yanında yapmasaydı. Cenaze adabına uygun bir şekilde davransaydı. O cenazeye katılan herkesin vermek istediği mesaj; Ayşenur'un şehadetini selamlamaktır. Bu süreçte Özgür Bey iki tane hata yaptı. Bir tanesi Ayşenur'un fedakarlığını ideolojiye indirdi. Bu doğru değildir. Gazze bir insanlık meselesidir. Netanyahu ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşmasını ideolojik çerçeveye büründürmüştü, 'burada batı medeniyetini savunuyoruz' demişti. Netanyahu'nun savunduğu şeyleri medeniyet düşmanlığı ve barbarlıkla bir araya gelebilr. Türkiye'de Özgür Bey, Ayşenur'un tavrını belli bir ideolojik geleneğin temsilcisi olarak ortaya koydu. Halbuki baktığınızda insanlık için bir şey…'' dedi.
'Cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değil'
Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde konuşma kavgası yaşanması hakkında cenazelerin siyasi partilerin nutuk atacağı yer olmadığını belirten Ömer Çelik şunları söyledi:
''İkincisi cenazeler cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değildir. Devleti temsil eden en üst makam orada duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Orada en üst makam Meclis Başkanlığı makamı. Orada başkanımız herhangi bir siyasi indirgeme içine girmeden siyaseten de kimseyi hedef almadan Ayşenur'un insanlık vicdanının safında bir konuşma gerçekleşiyor. Siyasi konuşma yapılmıyor orada. Numan Bey sağduyulu devlat adamıdır, nezaketli bir isimdir. Ne yapılmıştır? Özgür Bey diyor ki 'siz tarafsız değilsiniz, parti adına konuşmuş kabul ediyoruz, o yüzden biz de parti adına konuşalım' diyor. Devlet hayatında böyle bir standart olabilir mi? CHP'nin kendinden olmayan belli makama gelmiş hiç kimseyi o standartlar açısından yerli yerine oturtmadığını biliyoruz. Tarafgirliğin alasını yaparlar. Orada devlet adına en üst makam kimse konuşmayı yapar. Özgür Bey siyasetçi olarak eleştiri yapmak istiyorsa yeri orası değildir. Daha sonra başka bir ortamda yaparsınız. Dolayısıyla yakışık almamıştır. Hangi siyasi partiden, kesimden olursa olsun o gün Ayşenur'un cenazesine katılmak da, bu çoğulculuğu göstermek de son derece kıymetlidir''