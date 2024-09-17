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Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: Gereği yapılmadığında Meta'nın Türkiye temsilcisinin hesap vermesi gerekiyor
Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: Gereği yapılmadığında Meta'nın Türkiye temsilcisinin hesap vermesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
Narin cinayetinde aile fertlerinin silinen WhatsApp konuşmalarına hala ulaşılamadı. META'nın bu kayıtları hala vermediği belirtilirken Adli Bilişim Uzmanı İsa... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:08+0300
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Türkiye'nin gündeminde olan Diyarbakır'da öldürülen sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ama soruşturmada çok önemli olan bir nokta hala çözülemedi. Herkes konuşmaları sildi Soruşturmada, tutuklu olan başta amca Salim Güran olmak üzere diğer aile fertleri ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın whatsApp yazışmalarını sildiği ortaya çıkmıştı. Şüpheliler bu yazışmalarla ilgili herhangi bir itirafta bulunmazken, bu yazışmaların META'dan istendiği ama olumsuz yanıt geldiği belirtilmişti. 'Kayıtları vermesi gerekiyor'Bir televizyon programına katılan Adli Bilişim uzmanı ve emekli polis İsa Altun ise, META'nın bu kayıtları vermesi gerektiğini söyledi. Aile fertlerinin cinayette sessizliklerini koruduklarını anlatan Altun, bu noktada whatsApp konuşmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Altun konuşmasında şunları söyledi;
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Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: Gereği yapılmadığında Meta'nın Türkiye temsilcisinin hesap vermesi gerekiyor

17:08 17.09.2024 (güncellendi: 17:12 17.09.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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Narin cinayetinde aile fertlerinin silinen WhatsApp konuşmalarına hala ulaşılamadı. META'nın bu kayıtları hala vermediği belirtilirken Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu kayıtları şirketin 'vermek zorunda' olduğunu, vermediği durumda 'hesap vermesi' gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin gündeminde olan Diyarbakır'da öldürülen sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ama soruşturmada çok önemli olan bir nokta hala çözülemedi.

Herkes konuşmaları sildi

Soruşturmada, tutuklu olan başta amca Salim Güran olmak üzere diğer aile fertleri ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın whatsApp yazışmalarını sildiği ortaya çıkmıştı. Şüpheliler bu yazışmalarla ilgili herhangi bir itirafta bulunmazken, bu yazışmaların META'dan istendiği ama olumsuz yanıt geldiği belirtilmişti.

'Kayıtları vermesi gerekiyor'

Bir televizyon programına katılan Adli Bilişim uzmanı ve emekli polis İsa Altun ise, META'nın bu kayıtları vermesi gerektiğini söyledi. Aile fertlerinin cinayette sessizliklerini koruduklarını anlatan Altun, bu noktada whatsApp konuşmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.
Altun konuşmasında şunları söyledi;

"META, Türkiye'de çalışan bir şirket, sosyal medya şirketi. Sosyal medya şirketi ya da başka bir şirket olması bağlayıcılığı bozmaz. Uluslararası ticaret hukuku anlaşmaları var bunlar bağlayıcı uluslararası hukuk sözleşmeleri. Türkiye'nin bir çok devletle yaptığı bağlayıcı hukuk sözleşmeleri var. Bağlayıcı sözleşme nedir?

Suç ve suç unsuruna karışan şirketler yargı önünde hesap vermeye mecburdur. META'yı arama motoruna yazdığınız zaman daha yüklemeden önce size kullanım koşullarını veriyor, 'Ben her türlü hukuk veya ceza davalarında şirketime ilişkin bilgi, belge, yazışma, mesaj, video ya da görüntülü vermeye hazırım' diyor. Bunu yapmadığı zaman bir ceza ile karşı karşıya.

META vermek zorunda. Ortada özel hayatın gizliliği gibi bir konu olsa o ayrı ama burada kriminal bir dosya var. Katalog suç dediğimiz suç var. Mutlaka bilgi, belge ve dökümanları hukuk kurumlarıyla paylaşılması gerekiyor.

Vermediği zaman Türkiye'deki temsilcisinin çağırılıp yargıçlarımıza hesap vermesi gerekiyor. Bütün herşey 'log'larda kayıtlı ve bunlar belli bir süre tutulur. META, zaten özellikle çocuklarla ilgili suçlarda hukukun işleyişini kolaylaştırmaya hazırız diyor."

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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