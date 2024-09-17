Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: Gereği yapılmadığında Meta'nın Türkiye temsilcisinin hesap vermesi gerekiyor

"META, Türkiye'de çalışan bir şirket, sosyal medya şirketi. Sosyal medya şirketi ya da başka bir şirket olması bağlayıcılığı bozmaz. Uluslararası ticaret hukuku anlaşmaları var bunlar bağlayıcı uluslararası hukuk sözleşmeleri. Türkiye'nin bir çok devletle yaptığı bağlayıcı hukuk sözleşmeleri var. Bağlayıcı sözleşme nedir?

Suç ve suç unsuruna karışan şirketler yargı önünde hesap vermeye mecburdur. META'yı arama motoruna yazdığınız zaman daha yüklemeden önce size kullanım koşullarını veriyor, 'Ben her türlü hukuk veya ceza davalarında şirketime ilişkin bilgi, belge, yazışma, mesaj, video ya da görüntülü vermeye hazırım' diyor. Bunu yapmadığı zaman bir ceza ile karşı karşıya.

META vermek zorunda. Ortada özel hayatın gizliliği gibi bir konu olsa o ayrı ama burada kriminal bir dosya var. Katalog suç dediğimiz suç var. Mutlaka bilgi, belge ve dökümanları hukuk kurumlarıyla paylaşılması gerekiyor.

Vermediği zaman Türkiye'deki temsilcisinin çağırılıp yargıçlarımıza hesap vermesi gerekiyor. Bütün herşey 'log'larda kayıtlı ve bunlar belli bir süre tutulur. META, zaten özellikle çocuklarla ilgili suçlarda hukukun işleyişini kolaylaştırmaya hazırız diyor."