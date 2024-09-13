https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/diyarbakir-baro-baskani-eren-son-bilgileri-paylasti-narini-birlikte-mi-oldurduler-1087962523.html

Diyarbakır Baro Başkanı Eren son bilgileri paylaştı: 'Narin'i birlikte mi öldürdüler?'

Diyarbakır Baro Başkanı Eren son bilgileri paylaştı: 'Narin'i birlikte mi öldürdüler?'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin "Burada organize bir katliam mı var veya Narin'i birlikte mi... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T02:02+0300

2024-09-13T02:02+0300

2024-09-13T02:02+0300

türkiye

tutuklama

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ağabey

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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Baro Başkanı Nahit Eren açıklamasında, gözaltında olan ve daha önce tutuklananların tamamının telefonlarında inceleme süreçlerinin devam ettiğini, bu konuda bazı telefonların silinen bilgilerine erişim konusunda çalışmaların yapıldığını bildirdi.Baro Başkanı Eren, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın öldürmeye iştirakten tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini hatırlattığı açıklamasında, diğerleri hakkında da bu öldürme fiilinden kaynaklı 'suç ve suç delillerini gizleme' suçu olduğunu söyledi. Ayrıca Eren, amca Salim Güran'ın diğer 22 şüpheli ile birlikte adliyeye getirilmediğini ifade etti. 'Salim Güran'ın silinen mesajlarıyla ilgili yeni bir gelişme var mı?'Eren, gazetecilerin sorduğu Salim Güran'ın mesajlarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı sorusuna, "Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların tamamının telefonlarında inceleme süreçleri devam ediyor. Bu konuda bazı telefonların silinen bilgilerine erişim konusunda çalışmalar yapılıyor" yanıtını verdi.Aynı zamanda Eren, söz konusu Whatsapp konuşmaları için, "Elde edilen bazı veriler var. Elde edilemeyen bazı veriler var. Çünkü bazıları söz konusu programların merkezlerinden, kamuoyuna da daha önce yansımıştı. Daha önceki yazışmalarını WhatsApp üzerindeki yazışmaların verilmeyeceğine dair bilgi zaten kamuoyuyla paylaşılmıştır" şeklinde konuştu.'Hukuken iştirak ve yardım yataklık aynı şeyler mi?'Eren, gazetecilerin "Anne ve ağabey Enes iştirak halinde insan öldürme suçundan mı, onlar da Nevzat Bahtiyar ile aynı suçtan mı mahkemeye sevk edildi?" sorusunu, "Daha önce Nevzat hem de Salim ile ilgili tutuklananların sebepleri aynı. Daha doğrusu bunlar henüz tutuklanmadı. Bu iddiayla tutuklanmaya sevk edildiler" şeklinde yanıtladı.Basından gelen "Hukuken iştirak ve yardım yataklık aynı şeyler mi?" sorusu üzerine ise, "Bir suçun işlenmesine karar veren, birlikte gerçekleştiren ve o suçun işlenmesine yardım eden de o suça iştirak etmiştir" ifadelerini kullandı.'Narin'i birlikte mi öldürdüler?'Baro Başkanı Eren, kendisine yöneltilen "Burada organize bir katliam mı var veya Narin'i birlikte mi öldürdüler?" sorusuna cevaben şunları kaydetti:'Anne ve ağabey'in cesedi saklama konusunda bir desteği oldu mu?'Gazetecilerin yönelttiği "Nevzat Bahtiyar ifadesinde, 'Bir taş bıraktım' diyor. Sonra hakim ediyor ki 'Bir değil 3-4 taş çıktı cesedin üzerinden.' diyor. Bu durumda anne ve Enes'in de cesedi saklama konusunda bir desteği mi oldu mu?" sorusu üzerine Eren, taş sayısının 3 olduğunu belirtti.'Bu dosyada bir gizli tanık yok'Soruşturma gizliliğini ihlal edecek şekilde bazı bilgilerin kamuoyuna yansıdığını ifade eden Eren, "Hatta gizli tanık var denildi. Bu dosyada bir gizli tanık yok. Yani Narin'in bedeninin bulunduğu gün, bulunduğu yer itibariyle yeniden şu tespit edildi. Öldürme saatine ilişkin daha önce birçok ve bugün ifadelere de yansıyan, saatin yanlış verildiği konusunda bilginin aslında bilinçli, kasıtlı ve ifadelerde de kamuoyuna yansıdığı için ben de artık söylüyorum. Salim'in bu konudaki süreyi kendilerine bu şekilde verilmesi konusunda telkininin olduğunu söylediler. Bu da neyi gösterdi? Bir şekilde yeniden geriye dönük kamera kayıtları incelendi. Ve o kamera kayıtlarında Narin'in oraya gömülmesine ilişkin araç ve şahıs o şekilde bulundu. O gece hakkında gözaltı kararı alınıp evinden alındı. Bu anlamda yani bir gizli tanık ya da bu dosyada bir itirafçı değil, suç istinadıyla alınan ve suçunu ikrar eden biri var" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narinin-annesi-yuksel-guran-salim-guran-ile-iliskim-yok-salim-gurani-telefondan-bir-kez-yanlislikla-1087962027.html

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