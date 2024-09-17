https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/adanada-bekciye-saldiran-genc-kiz-tutuklandi-1088100737.html
Adana'da bekçiye saldıran genç kız tutuklandı
Adana'da bekçiye saldıran genç kız tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adana'da bekçiyi bıçaklayan genç kız, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T02:38+0300
2024-09-17T02:38+0300
2024-09-17T02:38+0300
türkiye
bekçi
bıçaklı saldırı
silah
yaralama
tutuklanma
taksi
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Adana'da taksiciyle kavga etmelerinin ardından olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralayan ve ardından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilen genç hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.O sırada yanında bulunan erkek yarkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elinden bıçakla yaralanan bekçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Ne olmuştu?Adana Atatürk Caddesi'nde dün akşam bir taksi sürücüsüyle kavga eden bir kişi, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralamıştı.Bunun üzerine söz konusu kadın, yaralı bekçi tarafından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Yaralı bekçi ve şüpheli kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-dolandirici-bodrumda-tatil-yaparken-yakalandi-1088098639.html
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bekçi, bıçaklı saldırı, silah, yaralama, tutuklanma, taksi
bekçi, bıçaklı saldırı, silah, yaralama, tutuklanma, taksi
Adana'da bekçiye saldıran genç kız tutuklandı
Adana'da bekçiyi bıçaklayan genç kız, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da taksiciyle kavga etmelerinin ardından olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralayan ve ardından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilen genç hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
O sırada yanında bulunan erkek yarkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elinden bıçakla yaralanan bekçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Adana Atatürk Caddesi'nde dün akşam bir taksi sürücüsüyle kavga eden bir kişi, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralamıştı.
Bunun üzerine söz konusu kadın, yaralı bekçi tarafından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Yaralı bekçi ve şüpheli kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.