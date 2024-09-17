https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/adanada-bekciye-saldiran-genc-kiz-tutuklandi-1088100737.html

Adana'da bekçiye saldıran genç kız tutuklandı

Adana'da bekçiye saldıran genç kız tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adana'da bekçiyi bıçaklayan genç kız, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T02:38+0300

2024-09-17T02:38+0300

2024-09-17T02:38+0300

türkiye

bekçi

bıçaklı saldırı

silah

yaralama

tutuklanma

taksi

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Adana'da taksiciyle kavga etmelerinin ardından olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralayan ve ardından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilen genç hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.O sırada yanında bulunan erkek yarkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elinden bıçakla yaralanan bekçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Ne olmuştu?Adana Atatürk Caddesi'nde dün akşam bir taksi sürücüsüyle kavga eden bir kişi, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaralamıştı.Bunun üzerine söz konusu kadın, yaralı bekçi tarafından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Yaralı bekçi ve şüpheli kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-dolandirici-bodrumda-tatil-yaparken-yakalandi-1088098639.html

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Sputnik Türkiye

bekçi, bıçaklı saldırı, silah, yaralama, tutuklanma, taksi