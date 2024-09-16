https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/thy-genel-muduru-kara-listede-kac-kisi-oldugunu-acikladi-kara-liste-nedir-kimler-kara-listeye-1088086255.html

THY Genel Müdürü 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı. Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınıyor?

THY Genel Müdürü 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı. Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınıyor?

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra uçuşunda yerini beğenmediği için uçuş ekibine bağıran, küfür eden ve kavga çıkaran bir yolcunun 'kara listeye' alındığı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T17:57+0300

2024-09-16T17:57+0300

2024-09-16T17:57+0300

yaşam

thy

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uçuş yasağı

baruthane pilavcısı

bilal ekşi

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY uçağında yaşanan olay sonrasında sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Ekşi, "Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir. Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır." dedi. Mart ayında yapılan açıklamada ise bu sayı 332 olarak açıklanmıştı. Peki kara liste nedir? Kuralları ihlal edenler bu listeye giriyorDünyada olduğu gibi Türkiye'de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise kara listeye alınıyor. Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor. Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor. Hangi davranışlar kara listeye girilmesine neden oluyor?Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler kara listeye girmeye neden oluyor. Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular kara listeye alınabilir.Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de kara listeye alınmaya neden olabilir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor. Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için kara liste uygulamasını hayata geçiriyor. Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir. Onlar da kara listeye girmişti Bir televizyon programıyla tanınan 'Şırdancı Mehmet' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Mehmet Sur, THY uçağında tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yerken çektiği videosunu yine sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrasında ise THY, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye almış ve altı ay boyunca uçuş yasağı uygulanacağını açıklamıştı. Yine, Baruthane Pilavcısı olarak tanınan ve uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin de kara listeye giren başka bir isim olmuştu. THY, marka değerine zarar verildiği gerekçesiyle bir yıl boyunca Şahin'e uçak bileti satılmayacağını açıklamıştı. İstanbul - Milas seferini yapan Atlasglobal uçağında da 2019 yılında yaşanan olayda bir kadın yolcu, rötar nedeniyle yer hizmeti veren personele hareket etmişti. Sosyal medyada gündem olan olayda, kadın personele hakaret eden ve üzerine yürüyen kadın yolcunun 'hop hop temas yok' sözleri büyük tepki çekerken, havayolu şirketi kadın yolcunun 'kara listeye' alındığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/beklenen-son-vali-gul-ucakta-olay-cikartan-yolcunun-gozalti-goruntulerini-paylasti-1088059344.html

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