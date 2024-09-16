https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yusuf-dikece-bollywooddan-teklif-1088073653.html

Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif

Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif

Sputnik Türkiye

Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'in pozu dünyaca ünlü isimler tarafından verilmeye devam ederken, bir haber de Hindistan'dan geldi. Bollywood, Dikeç'e... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T13:31+0300

2024-09-16T13:31+0300

2024-09-16T13:31+0300

yaşam

yusuf dikeç

bollywood

bollywood

reklam filmi

atıcılık

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Olimpiyatlardaki atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'e bu kez de Hindistan'dan teklif geldi.Bollywood'dan reklam teklifiBollywood, bir reklam filminde oynaması için Türk sporcu Yusuf Dikeç'e teklifte bulundu. Teklifi henüz kabul etmeyen Dikeç'in kabul etmesi halinde Hindistan'a gitmesi bekleniyor.Bollywood, Hindistan film sektörünü ifade eden bir terim olarak kullanılıyor ve Hollywood ve Bombay kelimelerinin bileşiminden meydana geldiği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/atis-pozu-ile-un-kazanan-yusuf-dikecin-isim-hakki-icin-basvuru-yapildi-basvuran-ben-degilim-1086869051.html

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