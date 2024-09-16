https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yusuf-dikece-bollywooddan-teklif-1088073653.html
Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif
Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif
Sputnik Türkiye
Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'in pozu dünyaca ünlü isimler tarafından verilmeye devam ederken, bir haber de Hindistan'dan geldi. Bollywood, Dikeç'e... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T13:31+0300
2024-09-16T13:31+0300
2024-09-16T13:31+0300
yaşam
yusuf dikeç
bollywood
bollywood
reklam filmi
atıcılık
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Olimpiyatlardaki atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'e bu kez de Hindistan'dan teklif geldi.Bollywood'dan reklam teklifiBollywood, bir reklam filminde oynaması için Türk sporcu Yusuf Dikeç'e teklifte bulundu. Teklifi henüz kabul etmeyen Dikeç'in kabul etmesi halinde Hindistan'a gitmesi bekleniyor.Bollywood, Hindistan film sektörünü ifade eden bir terim olarak kullanılıyor ve Hollywood ve Bombay kelimelerinin bileşiminden meydana geldiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/atis-pozu-ile-un-kazanan-yusuf-dikecin-isim-hakki-icin-basvuru-yapildi-basvuran-ben-degilim-1086869051.html
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yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç pozu, yusuf dikeç bollywood, yusuf dikeç tekli bollywood
yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç pozu, yusuf dikeç bollywood, yusuf dikeç tekli bollywood
Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif
Atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'in pozu dünyaca ünlü isimler tarafından verilmeye devam ederken, bir haber de Hindistan'dan geldi. Bollywood, Dikeç'e reklam teklifinde bulundu.
Olimpiyatlardaki atış pozu ile ün kazanan Yusuf Dikeç'e bu kez de Hindistan'dan teklif geldi.
Bollywood'dan reklam teklifi
Bollywood, bir reklam filminde oynaması için Türk sporcu Yusuf Dikeç'e teklifte bulundu. Teklifi henüz kabul etmeyen Dikeç'in kabul etmesi halinde Hindistan'a gitmesi bekleniyor.
Bollywood, Hindistan film sektörünü ifade eden bir terim olarak kullanılıyor ve Hollywood ve Bombay kelimelerinin bileşiminden meydana geldiği belirtiliyor.