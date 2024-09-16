https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yunanistandan-turk-mafyasi-raporu-casusluk-icin-yararli-bir-arac-1088088159.html

Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'

Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'

Sputnik Türkiye

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından hazırladığı ifade edilen gizli Türk mafyası raporuna göre, bu tür suç çetelerinin gizli servisler tarafından... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T18:34+0300

2024-09-16T18:34+0300

2024-09-16T18:34+0300

dünya

yunanistan

türk mafyası

yunan polisi

gizli rapor

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Yunanistan'da Türk mafyasının kısa süre içinde iki ayrı olayda yer almasını takiben Yunanistan medyasının güvenlik güçlerine dayandırdığı gizli raporda, Türk mafyasının, casusluk şebekeleri tarafından işe alınma potansiyelini ‘artan bir tehdit’ olarak nitelendiriyor.Haberde şu ifadelere yer verildi:‘Suç çeteleri, gizli servisler için kazançlı bir araç’Organize suç çetelerinin tarihsel olarak gizli servisler için kazançlı bir hedef olduğu vurgulanan haberde, ‘Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk suç şebekelerinin yabancı devlet aktörleri tarafından etkili bir şekilde araçsallaştırılabileceği’ vurgulandığı belirtildi.İltica için PKK veya FETÖ kullanılıyorRaporda Eylül 2023'ten bu yana Yunanistan'da Türk mafyasının karıştığı olayların analizinin yapıldığı belirtilen haberde, “Yunanistan'a yasadışı yollardan girerken, iltica başvurusunda bulunmak için PKK üyesi veya FETÖ destekçisi olduklarını iddia ediyorlar” ifadeleri yer aldı.Bu tür suç çetelerinin mensuplarının ‘bazı durumlarda Türkiye'de uydurma kovuşturmalarla karşı karşıya olduklarını’ belirttikleri vurgulandı. Rapora göre Türk mafyası mensuplarının davranışları şöyle tarif edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/thy-genel-muduru-kara-listede-kac-kisi-oldugunu-acikladi-kara-liste-nedir-kimler-kara-listeye-1088086255.html

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yunanistan, türk mafyası, yunan polisi, gizli rapor