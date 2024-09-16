Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
27 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yunanistandan-turk-mafyasi-raporu-casusluk-icin-yararli-bir-arac-1088088159.html
Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'
Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'
Sputnik Türkiye
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından hazırladığı ifade edilen gizli Türk mafyası raporuna göre, bu tür suç çetelerinin gizli servisler tarafından... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T18:34+0300
2024-09-16T18:34+0300
dünya
yunanistan
türk mafyası
yunan polisi
gizli rapor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088088545_131:0:1775:925_1920x0_80_0_0_9c8804b8d36a65fa8b367732245257c9.jpg
Yunanistan'da Türk mafyasının kısa süre içinde iki ayrı olayda yer almasını takiben Yunanistan medyasının güvenlik güçlerine dayandırdığı gizli raporda, Türk mafyasının, casusluk şebekeleri tarafından işe alınma potansiyelini ‘artan bir tehdit’ olarak nitelendiriyor.Haberde şu ifadelere yer verildi:‘Suç çeteleri, gizli servisler için kazançlı bir araç’Organize suç çetelerinin tarihsel olarak gizli servisler için kazançlı bir hedef olduğu vurgulanan haberde, ‘Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk suç şebekelerinin yabancı devlet aktörleri tarafından etkili bir şekilde araçsallaştırılabileceği’ vurgulandığı belirtildi.İltica için PKK veya FETÖ kullanılıyorRaporda Eylül 2023'ten bu yana Yunanistan'da Türk mafyasının karıştığı olayların analizinin yapıldığı belirtilen haberde, “Yunanistan'a yasadışı yollardan girerken, iltica başvurusunda bulunmak için PKK üyesi veya FETÖ destekçisi olduklarını iddia ediyorlar” ifadeleri yer aldı.Bu tür suç çetelerinin mensuplarının ‘bazı durumlarda Türkiye'de uydurma kovuşturmalarla karşı karşıya olduklarını’ belirttikleri vurgulandı. Rapora göre Türk mafyası mensuplarının davranışları şöyle tarif edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/thy-genel-muduru-kara-listede-kac-kisi-oldugunu-acikladi-kara-liste-nedir-kimler-kara-listeye-1088086255.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088088545_337:0:1570:925_1920x0_80_0_0_6c7f962bd91f512ef4e7255566eecec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan, türk mafyası, yunan polisi, gizli rapor
yunanistan, türk mafyası, yunan polisi, gizli rapor

Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'

18:34 16.09.2024
© FotoğrafYunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'
Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından hazırladığı ifade edilen gizli Türk mafyası raporuna göre, bu tür suç çetelerinin gizli servisler tarafından ‘kullanışlı’ bir araç olma riski var. Rapora göre iltica etmek isteyenler, PKK veya FETÖ destekçisi olduklarını söylüyor.
Yunanistan'da Türk mafyasının kısa süre içinde iki ayrı olayda yer almasını takiben Yunanistan medyasının güvenlik güçlerine dayandırdığı gizli raporda, Türk mafyasının, casusluk şebekeleri tarafından işe alınma potansiyelini ‘artan bir tehdit’ olarak nitelendiriyor.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
“Rapor, diğer hususların yanı sıra, Eylül 2023'te Loutsa'da işlenen altı kişilik cinayette olduğu gibi, Yunanistan'ın Türkiye'deki rakip organize suç grupları arasında hesaplaşma alanı haline gelme riskine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Türk suç gruplarının ‘siyasi motivasyona sahip aktörler ve istihbarat servisleri tarafından hibrit operasyonlar yürütmek gibi gizli operasyonlar gerçekleştirmek için’ kullanılabileceği de vurgulandı.”

‘Suç çeteleri, gizli servisler için kazançlı bir araç’

Organize suç çetelerinin tarihsel olarak gizli servisler için kazançlı bir hedef olduğu vurgulanan haberde, ‘Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk suç şebekelerinin yabancı devlet aktörleri tarafından etkili bir şekilde araçsallaştırılabileceği’ vurgulandığı belirtildi.

İltica için PKK veya FETÖ kullanılıyor

Raporda Eylül 2023'ten bu yana Yunanistan'da Türk mafyasının karıştığı olayların analizinin yapıldığı belirtilen haberde, “Yunanistan'a yasadışı yollardan girerken, iltica başvurusunda bulunmak için PKK üyesi veya FETÖ destekçisi olduklarını iddia ediyorlar” ifadeleri yer aldı.
Bu tür suç çetelerinin mensuplarının ‘bazı durumlarda Türkiye'de uydurma kovuşturmalarla karşı karşıya olduklarını’ belirttikleri vurgulandı. Rapora göre Türk mafyası mensuplarının davranışları şöyle tarif edildi:
“Pahalı araçlar kullanarak lüks bir yaşam sürüyor, fotoğraf ve videolarını sosyal ağlarda yayınlıyor, konaklama için Airbnb aracılığıyla kiraladıkları mülkleri kullanıyorlar - çoğunlukla Atina'nın merkezinde ve Doğu Attika'da - anlaşmaları tamamlamak için Yunanistan'da ikamet eden ve kovuşturma makamlarını ilgilendirmeyen diğer Türkleri kullanıyorlar.”
‘Beklenen Son’: Vali Gül, uçakta olay çıkartan yolcunun gözaltı görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
YAŞAM
THY Genel Müdürü 'kara listede' kaç kişi olduğunu açıkladı. Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınıyor?
17:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала