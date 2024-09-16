https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/yunanistandan-turk-mafyasi-raporu-casusluk-icin-yararli-bir-arac-1088088159.html
Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'
Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'
Sputnik Türkiye
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından hazırladığı ifade edilen gizli Türk mafyası raporuna göre, bu tür suç çetelerinin gizli servisler tarafından... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T18:34+0300
2024-09-16T18:34+0300
2024-09-16T18:34+0300
dünya
yunanistan
türk mafyası
yunan polisi
gizli rapor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088088545_131:0:1775:925_1920x0_80_0_0_9c8804b8d36a65fa8b367732245257c9.jpg
Yunanistan'da Türk mafyasının kısa süre içinde iki ayrı olayda yer almasını takiben Yunanistan medyasının güvenlik güçlerine dayandırdığı gizli raporda, Türk mafyasının, casusluk şebekeleri tarafından işe alınma potansiyelini ‘artan bir tehdit’ olarak nitelendiriyor.Haberde şu ifadelere yer verildi:‘Suç çeteleri, gizli servisler için kazançlı bir araç’Organize suç çetelerinin tarihsel olarak gizli servisler için kazançlı bir hedef olduğu vurgulanan haberde, ‘Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk suç şebekelerinin yabancı devlet aktörleri tarafından etkili bir şekilde araçsallaştırılabileceği’ vurgulandığı belirtildi.İltica için PKK veya FETÖ kullanılıyorRaporda Eylül 2023'ten bu yana Yunanistan'da Türk mafyasının karıştığı olayların analizinin yapıldığı belirtilen haberde, “Yunanistan'a yasadışı yollardan girerken, iltica başvurusunda bulunmak için PKK üyesi veya FETÖ destekçisi olduklarını iddia ediyorlar” ifadeleri yer aldı.Bu tür suç çetelerinin mensuplarının ‘bazı durumlarda Türkiye'de uydurma kovuşturmalarla karşı karşıya olduklarını’ belirttikleri vurgulandı. Rapora göre Türk mafyası mensuplarının davranışları şöyle tarif edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/thy-genel-muduru-kara-listede-kac-kisi-oldugunu-acikladi-kara-liste-nedir-kimler-kara-listeye-1088086255.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088088545_337:0:1570:925_1920x0_80_0_0_6c7f962bd91f512ef4e7255566eecec9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, türk mafyası, yunan polisi, gizli rapor
yunanistan, türk mafyası, yunan polisi, gizli rapor
Yunanistan’dan Türk mafyası raporu: 'Casusluk için yararlı bir araç'
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından hazırladığı ifade edilen gizli Türk mafyası raporuna göre, bu tür suç çetelerinin gizli servisler tarafından ‘kullanışlı’ bir araç olma riski var. Rapora göre iltica etmek isteyenler, PKK veya FETÖ destekçisi olduklarını söylüyor.
Yunanistan'da Türk mafyasının kısa süre içinde iki ayrı olayda yer almasını takiben Yunanistan medyasının güvenlik güçlerine dayandırdığı gizli raporda, Türk mafyasının, casusluk şebekeleri tarafından işe alınma potansiyelini ‘artan bir tehdit’ olarak nitelendiriyor.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
“Rapor, diğer hususların yanı sıra, Eylül 2023'te Loutsa'da işlenen altı kişilik cinayette olduğu gibi, Yunanistan'ın Türkiye'deki rakip organize suç grupları arasında hesaplaşma alanı haline gelme riskine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Türk suç gruplarının ‘siyasi motivasyona sahip aktörler ve istihbarat servisleri tarafından hibrit operasyonlar yürütmek gibi gizli operasyonlar gerçekleştirmek için’ kullanılabileceği de vurgulandı.”
‘Suç çeteleri, gizli servisler için kazançlı bir araç’
Organize suç çetelerinin tarihsel olarak gizli servisler için kazançlı bir hedef olduğu vurgulanan haberde, ‘Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk suç şebekelerinin yabancı devlet aktörleri tarafından etkili bir şekilde araçsallaştırılabileceği’ vurgulandığı belirtildi.
İltica için PKK veya FETÖ kullanılıyor
Raporda Eylül 2023'ten bu yana Yunanistan'da Türk mafyasının karıştığı olayların analizinin yapıldığı belirtilen haberde, “Yunanistan'a yasadışı yollardan girerken, iltica başvurusunda bulunmak için PKK üyesi veya FETÖ destekçisi olduklarını iddia ediyorlar” ifadeleri yer aldı.
Bu tür suç çetelerinin mensuplarının ‘bazı durumlarda Türkiye'de uydurma kovuşturmalarla karşı karşıya olduklarını’ belirttikleri vurgulandı. Rapora göre Türk mafyası mensuplarının davranışları şöyle tarif edildi:
“Pahalı araçlar kullanarak lüks bir yaşam sürüyor, fotoğraf ve videolarını sosyal ağlarda yayınlıyor, konaklama için Airbnb aracılığıyla kiraladıkları mülkleri kullanıyorlar - çoğunlukla Atina'nın merkezinde ve Doğu Attika'da - anlaşmaları tamamlamak için Yunanistan'da ikamet eden ve kovuşturma makamlarını ilgilendirmeyen diğer Türkleri kullanıyorlar.”