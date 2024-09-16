https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-almaya-devam-ediyor-belgorodda-8-sivil-yaralandi-1088056523.html

Ukrayna ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor: Belgorod’da 8 sivil yaralandı

Ukrayna ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor: Belgorod’da 8 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun bu sabah Rusya’nın Belgorod kentine düzenlediği saldırıda, biri ağır 8 sivilin yaralandığı, bir müstakil evin ve 15 otomobilin yandığı ve çok... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T09:48+0300

2024-09-16T09:48+0300

2024-09-16T09:53+0300

ukrayna krizi

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belgorod

vyaçeslav gladkov

ukrayna

ukrayna ordusu

bombardıman

saldırı

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Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivilleri hedef almayı sürdürüyor.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bu sabah Belgorod kentini bombaladığını duyurdu.Gladkov, Telegram paylaşımında, olayda 8 kişinin yaralandığını belirterek, “Yaralılardan birinin durumu son derece ağır” diye yazdı.Saldırıda bir müstakil ev ve 15 otomobilin alev aldığını bildiren Vali, itfaiye ekiplerinin yangınları söndürmeyi başardığını belirtti.21 çok katlı apartmanda ve birkaç müstakil evde hasarın oluştuğunu açıklayan Gladkov, bir doğalgaz boru hattının ve birkaç otomobilin daha da zarar gördüğünü aktardı.

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, bombardıman, saldırı