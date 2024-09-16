https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/elon-musktan-dusunduren-soru-sizce-neden-kimse-biden-veya-harrise-suikast-yapmayi-denemiyor-1088056200.html
Elon Musk'tan 'düşündüren' soru: 'Sizce neden kimse Biden veya Harris'e suikast yapmayı denemiyor?'
Elon Musk'tan 'düşündüren' soru: 'Sizce neden kimse Biden veya Harris'e suikast yapmayı denemiyor?'
Sputnik Türkiye
ABD'de Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi ardından sosyal medyada 'derin devlet' iddiaları artıyor. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:58+0300
2024-09-16T09:58+0300
2024-09-16T10:02+0300
dünya
donald trump
elon musk
suikast
kamala harris
joe biden
abd’de başkanlık kaosu
abd
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Donald Trump, 15 Eylül günü tekrar suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Golf oynadığı sırada yakın çevresinden vurulmaya çalışılan Donald Trump bu sefer de yara almadan kurtulsa da son dönemde art arda iki suikast girişiminin yaşanması ABD siyasetini şok etmiş durumda. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 'suikast girişimi gibi görünen olay' hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Zanlının AK-47 silahını çalılıklara saklayarak kaçmaya çalıştığı fakat yakalandığı açıklanırken, kişinin sosyal medya profilinde agresif bir şekilde Ukrayna ve Tayvan savunucusu olduğu görüldü. Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.Musk'tan ilk yorum: Neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast yapmayı denemiyor?Son dönemlerde açık ve net bir şekilde Donald Trump'ı destekleyen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, özellikle birinci suikast girişimi sonrası tam anlamıyla bir Trump destekçisi haline gelmişti.Her tweeti çok konuşulan Musk, suikast girişimi için ise 'Neden Trump'u öldürmek istiyorlar' sorusuna şu soruyu ekledi:Ardından ise yorumlarda bir kullanıcının 'Trump makineyi tehdit ediyor. Biden/Kamala ise makine' yazısını da Musk onayladı. Musk, Türkiye saatiyle 10:00 itibariyle tweeti tepkiler sonrası kaldırdı. Trump, iktidara geldiğinde derin devleti de yok edeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/abd-kongre-uyesi-greene-trumpi-oldurmeye-calisan-kisi-koyu-ukrayna-yanlisi-1088053572.html
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donald trump, elon musk, suikast, kamala harris, joe biden, abd’de başkanlık kaosu , abd, abd seçimleri
donald trump, elon musk, suikast, kamala harris, joe biden, abd’de başkanlık kaosu , abd, abd seçimleri
Elon Musk'tan 'düşündüren' soru: 'Sizce neden kimse Biden veya Harris'e suikast yapmayı denemiyor?'
09:58 16.09.2024 (güncellendi: 10:02 16.09.2024)
ABD'de Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi ardından sosyal medyada 'derin devlet' iddiaları artıyor.
Donald Trump, 15 Eylül günü tekrar suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı.
Golf oynadığı sırada yakın çevresinden vurulmaya çalışılan Donald Trump bu sefer de yara almadan kurtulsa da son dönemde art arda iki suikast girişiminin yaşanması ABD siyasetini şok etmiş durumda.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 'suikast girişimi gibi görünen olay' hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Zanlının AK-47 silahını çalılıklara saklayarak kaçmaya çalıştığı fakat yakalandığı açıklanırken, kişinin sosyal medya profilinde agresif bir şekilde Ukrayna ve Tayvan savunucusu olduğu görüldü.
Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.
Musk'tan ilk yorum: Neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast yapmayı denemiyor?
Son dönemlerde açık ve net bir şekilde Donald Trump'ı destekleyen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, özellikle birinci suikast girişimi sonrası tam anlamıyla bir Trump destekçisi haline gelmişti.
Her tweeti çok konuşulan Musk, suikast girişimi için ise 'Neden Trump'u öldürmek istiyorlar' sorusuna şu soruyu ekledi:
'Sizce neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast yapmayı denemiyor?'
Ardından ise yorumlarda bir kullanıcının 'Trump makineyi tehdit ediyor. Biden/Kamala ise makine' yazısını da Musk onayladı.
Musk, Türkiye saatiyle 10:00 itibariyle tweeti tepkiler sonrası kaldırdı.
Trump, iktidara geldiğinde derin devleti de yok edeceğini söylemişti.