https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspordan-simon-banzaya-yonelik-irkci-paylasimlara-tepki-1088055948.html

Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı' paylaşımlara tepki

Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı' paylaşımlara tepki

Sputnik Türkiye

Bordo mavili kulüpten Simon Banza hakkında sosyal medyada yapılan 'ırkçı söylem ve paylaşımlar' hakkında uyarı geldi. Futbolcunun yanında olduklarını belirten... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T09:30+0300

2024-09-16T09:30+0300

2024-09-16T09:30+0300

spor

trabzonspor

şenol güneş

beşiktaş

simon banza

irkçı saldırı

sosyal medya

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Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maç sonrası kulübe yeni katılan Simon Banza hakkında yapılan ırkçı söylemler hakkında gerekli hukuki adımları atacaklarını bildirdi.Sosyal medyada Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı paylaşımların' hızlıca arttığını ve bunları 'şiddetle' kınadıklarını belirten bordo mavili kulüp 'futbolcunun yanında' olduklarını bildirdi.Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken maçta 10 kişi kalan bordo mavili takımda ilk maçına çıkan Simon Banza'nın 'ilk maçına rağmen uyumlu' olduğundan 'hiçbir olumsuzluğu olmadığından' bahsetmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html

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trabzonspor, şenol güneş, beşiktaş, simon banza, irkçı saldırı, sosyal medya