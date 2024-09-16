https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspordan-simon-banzaya-yonelik-irkci-paylasimlara-tepki-1088055948.html
Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı' paylaşımlara tepki
Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı' paylaşımlara tepki
Sputnik Türkiye
Bordo mavili kulüpten Simon Banza hakkında sosyal medyada yapılan 'ırkçı söylem ve paylaşımlar' hakkında uyarı geldi. Futbolcunun yanında olduklarını belirten... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:30+0300
2024-09-16T09:30+0300
2024-09-16T09:30+0300
spor
trabzonspor
şenol güneş
beşiktaş
simon banza
irkçı saldırı
sosyal medya
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Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maç sonrası kulübe yeni katılan Simon Banza hakkında yapılan ırkçı söylemler hakkında gerekli hukuki adımları atacaklarını bildirdi.Sosyal medyada Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı paylaşımların' hızlıca arttığını ve bunları 'şiddetle' kınadıklarını belirten bordo mavili kulüp 'futbolcunun yanında' olduklarını bildirdi.Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken maçta 10 kişi kalan bordo mavili takımda ilk maçına çıkan Simon Banza'nın 'ilk maçına rağmen uyumlu' olduğundan 'hiçbir olumsuzluğu olmadığından' bahsetmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html
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trabzonspor, şenol güneş, beşiktaş, simon banza, irkçı saldırı, sosyal medya
trabzonspor, şenol güneş, beşiktaş, simon banza, irkçı saldırı, sosyal medya
Trabzonspor'dan Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı' paylaşımlara tepki
Bordo mavili kulüpten Simon Banza hakkında sosyal medyada yapılan 'ırkçı söylem ve paylaşımlar' hakkında uyarı geldi. Futbolcunun yanında olduklarını belirten kulüp, 'ırkçı söylemleri şiddetle kınadıklarını' ve bunlar hakkında 'hukuki işlem başlatılacağını' duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maç sonrası kulübe yeni katılan Simon Banza hakkında yapılan ırkçı söylemler hakkında gerekli hukuki adımları atacaklarını bildirdi.
Sosyal medyada Simon Banza'ya yönelik 'ırkçı paylaşımların' hızlıca arttığını ve bunları 'şiddetle' kınadıklarını belirten bordo mavili kulüp 'futbolcunun yanında' olduklarını bildirdi.
Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken maçta 10 kişi kalan bordo mavili takımda ilk maçına çıkan Simon Banza'nın 'ilk maçına rağmen uyumlu' olduğundan 'hiçbir olumsuzluğu olmadığından' bahsetmişti