https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-ile--besiktas-1-1-berabere-kaldi-hakem-sahaya-direkt-besiktas-formasiyla-ciksaydi-hic-1088050500.html

Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'

Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemiyle... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T00:18+0300

2024-09-16T00:18+0300

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spor

trabzonspor

beşiktaş

derbi

hakem

feyyaz uçar

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Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar şöyle konuştu:Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:'Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz'Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:'Hakemde öyle bir forma görmedik'Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.'Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz'Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Ali Şansalan'ı sert bir şekilde eleştirdi.Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu" ifadesini kullandı.Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu:Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü.'Federasyon başkanımızla görüşeceğim'Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

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