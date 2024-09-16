https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-ile--besiktas-1-1-berabere-kaldi-hakem-sahaya-direkt-besiktas-formasiyla-ciksaydi-hic-1088050500.html
Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'
Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemiyle... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T00:18+0300
2024-09-16T00:18+0300
2024-09-16T00:19+0300
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trabzonspor
beşiktaş
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hakem
feyyaz uçar
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Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar şöyle konuştu:Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:'Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz'Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:'Hakemde öyle bir forma görmedik'Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.'Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz'Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Ali Şansalan'ı sert bir şekilde eleştirdi.Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu" ifadesini kullandı.Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu:Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü.'Federasyon başkanımızla görüşeceğim'Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum" yanıtını verdi.
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trabzonspor beşiktaş özet, edin višća, uğurcan çakır, trabzon-beşiktaş maçı kaç kaç
trabzonspor beşiktaş özet, edin višća, uğurcan çakır, trabzon-beşiktaş maçı kaç kaç
Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'
00:18 16.09.2024 (güncellendi: 00:19 16.09.2024)
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemiyle ilgili "Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı" dedi. Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz" şeklinde konuştu.
Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar şöyle konuştu:
"Herhalde nemden olsa gerek oyuncularımız zaman zaman hareketlerde yavaş kaldılar ki aynı şey Trabzonsporlu oyuncular için de söz konusu. Tabii ki buraya gelirken bir puan iyidir diyoruz ama maçın gidişatına baktığımızda oyuna hakim olan taraf biziz. Yakaladığımız pozisyonlar var ki çok pozisyon daha yakalayabilirdik. Burada 2 puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum."
Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık bu sene oyunculara biliyorsunuz. Her maçta tekme yiyor bu adam. Allah'tan VAR müdahale ediyor da kural neyse o uygulanıyor. Buna özellikle değinmek istiyoruz. Onun dışında Immobile'ye yapılan bir pozisyon var. Orada bize göre penaltı. Tabii bunu yorumcular mutlaka değerlendireceklerdir."
'Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz'
Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:
"Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Bazı pozisyonlar var. Bir pozisyonda avantaja bırakması gerekiyordu bırakmadı. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var kart göstermedi. Bu iş bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz ama mağduruz."
'Hakemde öyle bir forma görmedik'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.
'Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz'
Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz. Çok fazla alan bırakmadılar, çok iyi kapandılar. Bizim golü attığımız gibi daha çok verkaç yapmamız lazımdı, adam eksiltmemiz lazımdı. Onlarda biraz yavaş davrandık. Orada yeni gelen oyuncumuz Mario zaman zaman iyi işler yapmaya çalıştı ama ilk maçıdır. Biraz daha fazla şut atmamız, daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu ama milli maçtan dönüştür. Dolayısıyla oyuncuların bu performansını anlayışla karşılayabiliriz."
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Ali Şansalan'ı sert bir şekilde eleştirdi.
Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.
Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu" ifadesini kullandı.
Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu:
"Çok ilginç bir şekilde hakem takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var penaltı beklediği. Bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken, niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı, çok daha rahat olurdu. Sayın Federasyon Başkanımızın bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının başka bir takıma kullanılarak kaybedilmesi gerçekten çok enteresan."
Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü.
'Federasyon başkanımızla görüşeceğim'
Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum" yanıtını verdi.