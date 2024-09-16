Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-ile--besiktas-1-1-berabere-kaldi-hakem-sahaya-direkt-besiktas-formasiyla-ciksaydi-hic-1088050500.html
Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'
Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemiyle... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T00:18+0300
2024-09-16T00:19+0300
spor
trabzonspor
beşiktaş
derbi
hakem
feyyaz uçar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088050720_0:112:1636:1032_1920x0_80_0_0_8fcdfbb99e7cf3bd3cb742dbf519622e.jpg
Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar şöyle konuştu:Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:'Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz'Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:'Hakemde öyle bir forma görmedik'Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.'Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz'Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Ali Şansalan'ı sert bir şekilde eleştirdi.Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu" ifadesini kullandı.Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu:Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü.'Federasyon başkanımızla görüşeceğim'Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum" yanıtını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/10/1088050720_57:0:1580:1142_1920x0_80_0_0_883ca4ccdd2c00114a706377b5425abb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trabzonspor beşiktaş özet, edin višća, uğurcan çakır, trabzon-beşiktaş maçı kaç kaç
trabzonspor beşiktaş özet, edin višća, uğurcan çakır, trabzon-beşiktaş maçı kaç kaç

Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı: 'Hakem sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı'

00:18 16.09.2024 (güncellendi: 00:19 16.09.2024)
© AA / Hakan Burak AltunözTrendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşılaştı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
Abone ol
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemiyle ilgili "Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı" dedi. Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz" şeklinde konuştu.
Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar şöyle konuştu:

"Herhalde nemden olsa gerek oyuncularımız zaman zaman hareketlerde yavaş kaldılar ki aynı şey Trabzonsporlu oyuncular için de söz konusu. Tabii ki buraya gelirken bir puan iyidir diyoruz ama maçın gidişatına baktığımızda oyuna hakim olan taraf biziz. Yakaladığımız pozisyonlar var ki çok pozisyon daha yakalayabilirdik. Burada 2 puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum."

Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık bu sene oyunculara biliyorsunuz. Her maçta tekme yiyor bu adam. Allah'tan VAR müdahale ediyor da kural neyse o uygulanıyor. Buna özellikle değinmek istiyoruz. Onun dışında Immobile'ye yapılan bir pozisyon var. Orada bize göre penaltı. Tabii bunu yorumcular mutlaka değerlendireceklerdir."

'Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz'

Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

"Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Bazı pozisyonlar var. Bir pozisyonda avantaja bırakması gerekiyordu bırakmadı. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var kart göstermedi. Bu iş bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz ama mağduruz."

'Hakemde öyle bir forma görmedik'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

'Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz'

Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz. Çok fazla alan bırakmadılar, çok iyi kapandılar. Bizim golü attığımız gibi daha çok verkaç yapmamız lazımdı, adam eksiltmemiz lazımdı. Onlarda biraz yavaş davrandık. Orada yeni gelen oyuncumuz Mario zaman zaman iyi işler yapmaya çalıştı ama ilk maçıdır. Biraz daha fazla şut atmamız, daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu ama milli maçtan dönüştür. Dolayısıyla oyuncuların bu performansını anlayışla karşılayabiliriz."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Ali Şansalan'ı sert bir şekilde eleştirdi.
Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.
Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu" ifadesini kullandı.
Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu:
"Çok ilginç bir şekilde hakem takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var penaltı beklediği. Bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken, niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı, çok daha rahat olurdu. Sayın Federasyon Başkanımızın bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının başka bir takıma kullanılarak kaybedilmesi gerçekten çok enteresan."
Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü.

'Federasyon başkanımızla görüşeceğim'

Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum" yanıtını verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала