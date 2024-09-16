Narin Güran'ın soruşturmada şüpheli olmayan tek ağabeyi hukuki destek talebinde bulundu

"Bugün itibarıyla Narin Güran dosyasında şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği (ağabey) Baran Güran, baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yazılı başvurusunda Diyarbakır Barosundan kardeşinin faillerinin kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Hukuki alanda ilişki kurabilmek adına da baromuza vekaletname çıkardı. Başvurduğumuz Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz vekaletle birlikte Baran'ın talebinin içeriğiyle de uyumlu, katılan taraf olarak yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören Narin'in şu an şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk. Peki bu vekaletname, bu ilişki, şu an sahip olduğumuz konum bize ne sağlıyor? Diyarbakır Barosunun aynı zamanda talepte bulunmasına, resmi yazılı delil toplanması talebi gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğümüz hususları daha önce iletişime geçerek sözlü dile getirdiğimiz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla bir tarafın vekili olarak soruşturma sürecinde savcılığa sunma hakkı elde ettik."