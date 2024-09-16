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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/narin-guranin-sorusturmada-supheli-olmayan-tek-agabeyi-hukuki-destek-talebinde-bulundu-1088092857.html
Narin Güran'ın soruşturmada şüpheli olmayan tek ağabeyi hukuki destek talebinde bulundu
Narin Güran'ın soruşturmada şüpheli olmayan tek ağabeyi hukuki destek talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Barosu Başkanı Eren, Narin Güran cinayetiyle ilgili dosyada şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği ağabey Baran Güran baroya hukuki destek... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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ağabey
savcılık
baro
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Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını hatırlatan Eren, bu konuda henüz bir karar verilmediğini kaydetti.Dosyada şüpheli olmayan ve cenazenin teslim edildiği ağabey Baran Güran'ın hukuki destek talebinde bulunduğunu açıklayan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Komisyonda kaç avukat bulunacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
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baran güran kim, narinin ağabeyi, narin soruşturması, narin son dakika
baran güran kim, narinin ağabeyi, narin soruşturması, narin son dakika

Narin Güran'ın soruşturmada şüpheli olmayan tek ağabeyi hukuki destek talebinde bulundu

19:49 16.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW283225Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW283225
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Diyarbakır Barosu Başkanı Eren, Narin Güran cinayetiyle ilgili dosyada şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği ağabey Baran Güran baroya hukuki destek talebinde bulunduğunu açıkladı. Eren, ağabeyin kardeşinin faillerinin kim olursa olsun tespit edilmesi ve hak ettiği cezayı alması için baroya yazılı başvuru yaptığını belirtti.
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını hatırlatan Eren, bu konuda henüz bir karar verilmediğini kaydetti.
Dosyada şüpheli olmayan ve cenazenin teslim edildiği ağabey Baran Güran'ın hukuki destek talebinde bulunduğunu açıklayan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün itibarıyla Narin Güran dosyasında şüpheli olmayan ve cenazenin de teslim edildiği (ağabey) Baran Güran, baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yazılı başvurusunda Diyarbakır Barosundan kardeşinin faillerinin kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Hukuki alanda ilişki kurabilmek adına da baromuza vekaletname çıkardı. Başvurduğumuz Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz vekaletle birlikte Baran'ın talebinin içeriğiyle de uyumlu, katılan taraf olarak yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören Narin'in şu an şüpheli olmayan tek ağabeyi Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk. Peki bu vekaletname, bu ilişki, şu an sahip olduğumuz konum bize ne sağlıyor? Diyarbakır Barosunun aynı zamanda talepte bulunmasına, resmi yazılı delil toplanması talebi gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğümüz hususları daha önce iletişime geçerek sözlü dile getirdiğimiz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla bir tarafın vekili olarak soruşturma sürecinde savcılığa sunma hakkı elde ettik."
"Komisyonda kaç avukat bulunacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Bu, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, baromuzun yönetim kurulu ve Baro Başkanı olarak daha önce bu ve benzeri davalarda tecrübe sahibi olan, bu davaları bilen avukatlarımızla oluşturduğumuz bir komisyon. 10 kişiyi bulacağız gibi."
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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